Este jueves, el senador Johnatan Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández, hizo una nueva denuncia en la que se vincula al senador Roy Barreras por su supuesta relación con John Jairo Uribe y la hija de este, Valentina Uribe, y su participación en el Canal Congreso.



(Puede ver: La nueva denuncia de Jota Pe Hernández por irregularidades en Canal Congreso)

De acuerdo con el senador de la Alianza Verde, el contrato de operación del canal del Legislativo, por 8.000 millones, le fue asignado a la empresa Dicitec y esta subcontrató la mitad, 4.000 millones, con Espejo Público S.A.S. Al ver los registros de Cámara de Comercio, la única accionista de dicha empresa es Valentina Uribe, la hija del que trabajó por varios años en la UTL de Barreras.



En la denuncia, el senador asegura que la subcontratación es aprovechada por Espejo Público para pagarle a 95 contratistas menos de lo consignado en el acuerdo original con el Senado para operar el Canal Congreso. El congresista también reveló supuestos vínculos de dicha empresa con el partido de Barreras, La Fuerza de la Paz, pues el sitio web de Espejo Público figura en la página de Facebook de la nueva colectividad.



(Además: Roy Barreras denunciará ante la Corte Suprema a Jota Pe Hernández)



Ante las denuncias, el senador Hernández habló con EL TIEMPO para dar mayores detalles de sus señalamientos. Asimismo, denunció supuestas acciones de Roy Barreras para estorbar su labor como congresistas.

¿Por qué su denuncia vincula Roy Barreras a este caso?



Roy Barreras es presidente del Congreso de la República, presidente del Senado, y ser presidente no es solamente mandar y aprovecharse incluso de su posición como lo ha hecho conmigo enviando 'correitos' para que me saquen de las bancadas a las que otros congresistas me invitan. Él no está ahí para ser autoritario. Él está ahí para cuidar los recursos del pueblo que se le entregan al Congreso para su funcionamiento. Él debería estar velando para que esos recursos, si se perdieron, aparezcan y para esclarecer este tema de presunta corrupción y no para defender o determinar, como si fuera un juez, que aquí no está pasando nada, como lo dijo ayer en su hilo.

Pero, ¿hay algún vínculo de Barreras con los hechos?



Encontramos que dos de su exasesores, que pertenecían a su UTL hasta junio del año 2022 -justo unos días antes de que asumiera como presidente del Congreso el 20 de julio- aparecen en convenios millonarios firmados con el Senado meses después. No es que Roy los haya puesto, sencillamente aparecieron allá por arte de magia. Se trata de Maritza La Rota, que aparece como la supervisora del contrato, y John Jairo Uribe que aparece como el productor del Canal Congreso. Nosotros solo pedimos que se investigue, no hay nada de malo en ello. Roy mismo ha dicho que Uribe fue cercano e incluso recuerden que una vez lo mandó a reclamar una maleta con millones de pesos que se le había quedado en un hotel. Uno solo manda a hacer eso a alguien de su entera confianza.



Además, el partido político La Fuerza de la Paz, partido político de Roy Barreras, aparece en su página oficial de Facebook que su web oficial es Espejo Público, una empresa que subcontrató con Disitec por 4.000 millones de pesos. ¿Y hay algo malo en eso? Pues fuimos a visitar las oficinas, su dirección física, y encontramos que sus oficinas están completamente vacías, como cuando uno va a arrendar un local. Cuando vamos más a fondo encontramos que la hija de John Jairo Uribe, Valeria Uribe, esa misma que denunciamos hace unos meses porque presuntamente se quedaba con una parte del salario de algunos trabajadores del Canal Congreso, no era simplemente una trabajadora del canal Congreso sino que resultó ser la única accionista de Espejo Público. ¿Por qué la hija del antiguo miembro de la UTL de Roy Barreras maneja este este contrato a través de su empresa sin ninguna experiencia? Hay muchas cosas en el aíre, mi deber como congresistas es hacer control político y preguntar.

Facebook Twitter Linkedin

Este es el registro de Cámara de Comercio. Foto: Jota Pe Hernándéz

Facebook Twitter Linkedin

Valeria Uribe figura como única dueña de Espejo Público S.A.S. Foto: Jota Pe Hernándéz

¿Qué quiere decir con eso de andar enviando "correitos" para que lo saquen de las comisiones?



Yo soy un congresistas que está velando para que la Fuerza Pública sea protegida. Los colombianos estamos viendo los colombianos cómo secuestran a los militares. Entonces, se abre una bancada a favor de la Fuerza Pública y me invitan a participar. Yo la firmo, creo que fui el único de mi partido que lo hizo. Y Roy Barreras, valiéndose de su posición como presidente del Senado, envía un correo a esta bancada diciendo saquen al senador Jonathan Pulido Hernández y adicionen otros senadores. También me manifestaron que cuando quise pertenecer a la Comisión de Ética, no estaba muy contento de que yo perteneciera y que no quería que yo perteneciera a esa comisión, pero finalmente, pude entrar.

¿Tiene alguna copia de ese correo?



Tengo la la prueba y la voy a hacer pública. Se la entrego a EL TIEMPO. Eso que está haciendo me está impidiendo mi trabajo como congresista.

Facebook Twitter Linkedin

Esta sería una de las pruebas del senador Hernández. Foto: Jota Pe Hernándéz

Hablando de la denuncia, ¿cómo llega al tema de Espejo Público y de su vinculación con Valentina Uribe?



Yo comencé a investigar cuando vi el tamaño de la subcontratación. Y es que Disitec manifiesta que Espejo Público sí tiene el personal y los equipos para llevar a cabo la operación del canal Congreso. No sé cómo se gana un un contrato, si no tienen el personal, pero bueno. Luego vamos a Espejo Público y vemos las oficinas vacías. Eso nos llevó a investigar mucho más y ahí es cuando encontramos que la única propietaria de esta empresa es la hija del relacionado con Roy Barreras, una joven de 22 años que no tiene la experiencia para manejar 4.000 millones de pesos de los colombianos.

¿Qué le han dicho desde Espejo Público?



Su propietaria única es Valeria Uribe y su padre es John Jairo Uribe. Los colombianos saben que hace unas semanas denunciamos a John Jairo por el presunto abuso sexual al que sometió algunos de sus trabajadores según las denuncias de estos y los supuestos cobros irregulares de su hija a los trabajadores. Entonces, pues no tienen una comunicación conmigo.

¿Tampoco ha hablado entonces con los trabajadores de Espejo Público a los que supuestamente se les paga menos de lo que dispone el Senado?



Son 105 contratos, de los cuales 95 tienen irregularidades. No hemos hablado con ellos sino que vimos los contratos y vimos los valores que se le van a pagar y tomamos los 95 contratos y se los entregamos a las autoridades. Son ellos los que deben hablar con los empleados y ver si hay irregularidades. Pero quiero dejar claro que esos descuentos no son por impuestos, como dice Roy Barreras. Hay 105 contratos y en 95 hay disminución. Pero en 10 hay algo curioso: justo en los contratos de John Jairo Uribe y Valeria Uribe no hay ningún descuento por impuesto. Si son impuestos por ley, ¿ellos se la están saltando? Es más, en los otros ocho contratos se les paga más de lo que deja dispuesto el Senado en la contratación original.

Cuándo dice aún más, ¿a qué se refiere?



Está el precio base de Senado con Dicitec y los contratos de cada uno de los que van a vincular. Y luego vemos que los precios son mayores en ocho contratos.

¿y quiénes son ellos?



Ocho trabajadores que no hemos entrado como a individualizar. Esta es una investigación que nos tomó meses y solo nos enfocamos en esas irregularidades profundas. Creo que que si se hace un trabajo riguroso desde la Procuraduría, la Fiscalía, y la Contraloría van a revisar quiénes son esas personas que reciben ese beneficio añadido de tener un pago mayor al que se se puso en el convenio y quiénes son los reciben ese descuento presuntamente injustificado.

Usted habla de la subcontratación de 4.000 millones, ¿encontraron qué pasa con la otra mitad del contrato original?



Los otros 4.000 millones los está manejando otras tercerizaciones. Nos fuimos con Espejo Público por las señales sospechosas sobre sus sedes y su propietaria.

¿Disitec subcontrata todos los 8.000 millones?



Subcontratan gran parte.

¿Algún elemento que le llame más la atención de todos estos hechos?



Me llama la atención el tema de las postulaciones de las propuestas. Se abre hasta el 17 de agosto. Ahí se presentan Canal 13, Canal TRO y el Senado amplía la fecha hasta el 19 de agosto, hasta las 6 de la tarde, y ahí es cuando se presenta RTVC Y Disitec. Nos lllamó la atención que RTVC entrega su propuesta en la fecha y hora legal. Pero Disitec, según un derecho de petición que nos respondió la dirección administrativa, entrega la propuesta 8 minutos después del límite. Aunque parece poco, están fuera del margen legal.

¿Entraron a ver cuáles eran las ofertas al detalle?



Vimos que RTVC, Canal 13 y TRO certificaban la experiencia de años y del personal. En cambio, vimos que Disitec es una sociedad anónima simplificada que hace de todo y su experiencia no me parece suficiente. Yo llevo más de 10 años en la producción audiovisual, Colombia me conoció por eso, y sé la experiencia que necesita la producción audiovisual.Yo no les hubiese dado el contrato? Pero, no soy yo el ordenador del gasto. Por eso digo que solo es mi opinión.

Juan Sebastián Lombo

REDACCIÓN POLÍTICA