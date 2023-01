El senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández, denunció "amenazas y chantajes" por parte del presidente del Congreso Roy Barreras en el marco de la confrontación por las listas cerradas en el proyecto de reforma política que cursa en el Legislativo.



El señalamiento por parte del congresista, electo con la votación más alta del Partido Alianza Verde, escala así el debate en la coalición de Gobierno. "No se diga más, señor @RoyBarreras, ni sus amenazas, ni sus chantajes nos harán cambiar de posición. Desde Alianza Verde no apoyamos las listas cerradas", escribió Jota Pe.



El congresista citó además un trino de Antonio Navarro, una de las voces más autorizadas de esta colectividad, en la que afirma: "Desde la Alianza Verde trabajaremos por una reforma política transparente, creemos que las listas abiertas permiten el fortalecimiento de nuestra democracia".



En los últimos días, Barreras ha enfrentado a varios dirigentes de los verdes por este tema.



El presidente del Senado y uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro dijo, por ejemplo, que los ‘verdes’ tienen una responsabilidad con el cambio que se hace “indispensable” si están interesados en aspirar a alguna presidencia en el Congreso dentro de estos cuatro años.



La senadora Angélica Lozano le dijo a este diario que esas sugerencias son “chantajes vulgares” que no les importan y a los cuales no van a ceder.

Aseguró que estar en contra de una reforma política “mala y ventajosa” no representa una fractura en la relación que la Alianza Verde tiene con el Gobierno: “Esa reforma política ni siquiera la defiende el presidente Gustavo Petro. Hemos sostenido reuniones con él donde nos ha hablado en detalle de sus grandes proyectos. Lo único que no menciona es esta iniciativa”.



La legisladora aclaró que Barreras no representa la voz del Ejecutivo. “Roy habla por sí mismo. Nosotros le hicimos saber, desde el primer debate, al ministro del Interior, Alfonso Prada, la posición de los ‘verdes’ sobre esta reforma”, dijo.



Por su parte, el senador Jota Pe Hernández dijo que Barreras “es el mismo ‘politiquero’ de siempre y que esta vez acudió a la amenaza para presionar al partido de votar una reforma nefasta”.



“Como grupo político hemos decidido no apoyar esta iniciativa y nos vamos a parar duro contra ella. La mayoría de los integrantes comparte esta posición”, sentenció Hernández.



Para el congresista, las declaraciones de Roy Barreras sí desestabilizan la relación del partido con el Gobierno. Considera que en unos meses la actitud autodemandante del presidente del Senado pasará factura en el Congreso.



Otro de los temas que están sobre la mesa es la posibilidad de que la Alianza Verde considere dejar de ser coalición de gobierno y se declare en independencia. Una decisión que pueden “modificar” por una sola vez durante el periodo de gobierno y la cual el senador Jota Pe Hernández ve como una salida viable ante tantas diferencias.



“Cada vez más integrantes del partido se han dado cuenta de que ser de gobierno solo es algo que le conviene al Ejecutivo, no a los sectores políticos aliados”, señaló.



El senador reveló que varios de los integrantes de la Alianza Verde critican que el Gobierno no los escucha. Ese es uno de los puntos que, según él, generan más descontento.



“El Congreso debería ser independiente al Ejecutivo. Somos el órgano que hace control político, no podemos actuar a lo ‘arrodillado’ porque cedemos ese poder. Hay varios miembros del partido que quieren independencia”, enfatizó Hernández.



