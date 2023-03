El senador Jota Pe Hernández, de Alianza Verde, denunciará este lunes que en el Congreso de la República hay un funcionario que roba, droga y abusa sexualmente de algunos trabajadores del Capitolio.



"Los colombianos saben que muchos de los que están aquí en el Congreso son corruptos. Las últimas semanas se ha hablado mucho de abusadores sexuales que también se encuentran aquí adentro", dijo el congresista.



Agregó que dos personas que han sido víctimas de este funcionario lo denunciaron con nombre propio.



"Un funcionario activo de este Congreso no solo roba a las personas que tiene bajo su mando, sino que también las droga para, posteriormente, abusar sexualmente de ellos", narró Hernández.



🔴ESTO ES MUY GRAVE!! Según los denunciantes, un funcionario del congreso, está robando, drogando y abusando sexualmente de algunos trabajadores! Este Lunes le contaré al país de quien se trata y hoy mismo con pruebas en mano, interpondré la denuncia ante la Fiscalía. pic.twitter.com/jfAqotkJEC — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) March 10, 2023

Complementó que después de una "rigurosa investigación y una gran recolección de pruebas" este lunes, a las 9 de la mañana, contará de quién se trata y, además, interpondrá la denuncia en la Fiscalía.



Asimismo, comentó que seguirá haciendo un acompañamiento a las víctimas.



Esta denuncia se dará luego de que el exsenador Gustavo Bolívar denunció que había una red de abuso sexual en el Congreso, pero no profundizó sus señalamientos.



No obstante, tras esta situación se puso en marcha un protocolo y el presidente Gustavo Petro ordenó la creación de una comisión accidental para investigar casos de abuso. Esta es liderada por la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico.



"Esto lo empezaron a trabajar las oficinas de personal de la Cámara de Representantes. Cuando llegué a la Presidencia de la Comisión Legal de Equidad para la Mujer me enteré de la existencia de ese protocolo que venían construyendo. Teníamos el mandato de hacerlo. Ya desde la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer había unas directrices claras en este sentido. Nosotros veníamos tarde. Además, hay una sentencia del 2021 que también nos obligaba a actuar en consecuencia, así que el Congreso venía retrasado. La idea era retomar ese protocolo en cuya construcción participaron organizaciones como ONU Mujeres y el Instituto Republicano Internacional, entre otras", comentó la congresista en su momento en entrevista a este diario.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA