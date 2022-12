El senador 'Jota Pe' Hernández, del partido Alianza Verde, se fue contra el presidente del Senado, Roy Barreras, por la inclusión de las listas cerradas en la reforma política.



La discusión inició porque Barreras publicó un mensaje en su cuenta de Twitter para defender que las listas al Congreso sean cerradas.



(En contexto: Tras polémica por 'mico', reforma política se salvó y Cámara aprobó conciliación).

Roy Barreras escribió "la lista CERRADA no gusta a youtubers y vedettes que son la excepción en medio de unas mayorías elegidas en el sistema clientelista (lista abierta). Piensan en ellos, no en acabar el sistema de compra y venta de votos. Por eso no ven que la lista cerrada necesita democracia interna".





A lo que Hernández respondió diciendo "tiene usted toda la razón @RoyBarreras, NO me gusta ni poquito esta nefasta reforma política, reforma que a usted SI le gusta y mucho, porque le garantiza la repartija de avales de su nuevo partido (uno más en su lista) o poder saltar a la embajada que tanto está saboreando!", según se lee en el trino.

Tiene usted toda la razón @RoyBarreras , NO me gusta ni poquito esta nefasta reforma política, reforma que a usted SI le gusta y mucho, porque le garantiza la repartija de avales de su nuevo partido (uno más en su lista) o poder saltar a la embajada que tanto está saboreando! 🦎 https://t.co/eB0V4c7Gb0 — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) December 15, 2022

En su comentario, Hernández agrega el dibujo de un lagarto, para hacer referencia a la forma en que algunos personajes políticos llaman a Roy Barreras de manera despectiva.



Además, el actual presidente del Senado ahora tiene partido propio, que recibió la personería jurídica y se llama 'Fuerza de la Paz', que lo que critica 'Jota Pe' Hernández.

Facebook Twitter Linkedin

Roy Barreras, presidente del Congreso. Foto: Foto: Sergio Acero Yate. El Tiempo

La creación de este partido cobra importancia en medio las movidas políticas para las regionales del próximo año, en las que ahora Barreras podrá darle aval a candidatos.



Agregando que a la reforma política le faltan cuatro debates para pasar a sanción presidencial. Estos deben desarrollarse en el siguiente periodo legislativo.





REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias de Política: