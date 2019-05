José Obdulio Gaviria, del Senado a la clínica Marly

Muchos ni siquiera se habían percatado de que el senador José Obdulio Gaviria estaba ingresando a la Comisión Primera del Senado cuando ocurrió lo inesperado: Gaviria, del Centro Democrático, se desplomó de espaldas al perder la conciencia. La confusión se apoderó del recinto.

El primero en reaccionar fue el senador de la Farc Carlos Antonio Lozada, quien brincó de su curul y corrió hacia Gaviria, uno de los más críticos del acuerdo de paz con la guerrilla.



“Escuché un golpe, de inmediato corrí y me encontré al senador Gaviria en el suelo, le hice un masaje cardiaco; creo que era lo más conveniente”, expresó Lozada. “En la guerra algo se aprende de primeros auxilios”, agregó.

La senadora Angélica Lozano, de Alianza Verde, quien estaba cerca a Gaviria, corrió por un botiquín que estaba en una esquina de la sala.



El ambiente era caótico, los congresistas se llevaron las manos a su cabeza lamentando el hecho.



“¡Ambulancia! ¡Ambulancia! Llamen una ambulancia”, gritaba con desespero, desde la puerta de la Comisión, el senador liberal Luis Fernando Velasco.



“¿Dónde está la ambulancia?”, preguntó inquieto el congresista de Cambio Radical, Rodrigo Lara, quien abandonó el recinto en busca de ayuda médica.



En ese instante, el senador Roy Barreras, médico de profesión, tomó el control de la situación, le midió el pulso al congresista del Centro Democrático y lo tranquilizó.

José Obdulio Gaviria, en cuestión de un minuto, empezó a recobrar la consciencia y tras la llegada de los paramédicos, el senador fue sacado en camilla.

Este es el momento en el que los congresistas intentan ayudar al senador uribista José Obdulio Gaviria

Santiago Valencia, del Centro Democrático, se mantuvo al lado de su compañero de bancada y lo acompañó en la ambulancia hasta la Clínica de Marly, a donde fue trasladado.



Pero hay versiones encontradas en cuanto al papel de Lozada en la asistencia a Gaviria.



“Para claridad de quienes me preguntan: el senador de la Farc Carlos Lozada se me acercó y me sugirió hacer masaje cardiaco. A lo que respondí que dejara actuar a Roy Barreras, que es médico y ya lo estaba atendiendo. Esa fue la única participación del senador de la que puedo dar fe”, dijo el senador uribista.



“El senador Gaviria fue trasladado consciente, con buen pronóstico y reaccionó rápidamente a las maniobras que le practicaron, lo cual es un buen síntoma; reaccionó al minuto”, expresó el senador Barreras.



“Salió vivo, porque reaccionó. Pero lo dimos por muerto”, expresó la senadora Lozano, aún en medio de la angustia.



Según revelaron fuentes del equipo del congresista uribista, en diálogo con este diario, antes de lo sucedido Gaviria estuvo largo tiempo en su oficina analizando varios documentos y partió con tranquilidad hacia la Comisión, sin haber manifestado ningún quebranto de salud.

El episodio causó tal conmoción que, minutos después de lo sucedido, se tuvo que levantar la sesión.



En un principio, se habló de un infarto, pero en realidad se trató de una pérdida parcial del conocimiento. De hecho, se encuentra estable.



A las cinco de la tarde, ya recuperado, desde la clínica, donde seguía en observación, Gaviria, en su cuenta de Twitter, agradeció a quienes los ayudaron: “Gracias por los mensajes de solidaridad y ánimo; a los colegas de la Comisión, funcionarios y miembros de las UTL, comunicadores, a médicos y paramédicos del Congreso, gracias, muchas gracias. Y, particularmente, gracias a la comunidad Clínica de Marly por su ciencia y humanidad”.

La muerte del congresista José Fernando Castro Caycedo

En mayo del 2008 falleció el representante a la Cámara José Fernando Castro Caycedo, de Cambio Radical.



El congresista, relató este diario en esa oportunidad, se encontraba haciendo uso de la palabra durante un debate en la Comisión Sexta del Senado cuando se desmayó.



Casualmente, Roy Barreras, quien por esa época era representante y estaba en el recinto, le prestó atención médica y lo trasladó hasta la Clínica Santa Clara, donde posteriormente falleció.



