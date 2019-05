Las polémicas frases de José Obdulio Gaviria contra las Farc

Mauricio Moreno / EL TIEMPO

"Ellos todos son iguales. No hay nada qué hacer. Y no busquen. No hay excepciones. Si le preguntan a un Castro en Cuba, a un Petro o un Farc en Colombia, a un Iglesias en España, a un Diosdado en Venezuela, responderá como Mujica en Uruguay: ¡no se me ponga por delante que lo mato!".