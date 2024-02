José Jaime Uscátegui: 'El presidente Petro es preso de la negociación con el Eln'

El representante a la Cámara por el Centro Democrático José Jaime Uscátegui viaja este domingo a La Habana, Cuba, para buscar información sobre el proceso de paz que se adelanta en la isla entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el Eln.



En entrevista con EL TIEMPO el congresista habló sobre su viaje y analizó la negociación de paz con la guerrilla, que va en su sexto ciclo.



¿A qué se debe este viaje suyo a La Habana?



A propósito de este sexto ciclo de diálogos, que es clave, quise solicitarle al Gobierno que me permitiera participar en calidad de observador. Les envié al Presidente y al comisionado de Paz una carta en ese sentido y al no recibir respuesta tomé la decisión de viajar y, al menos, participar en la rueda de prensa donde se le dará a conocer al país qué va a suceder con el cese del fuego y qué va a pasar con las víctimas que este cese ha dejado, principalmente en materia de secuestros.



Este martes, se vota en la sesión plenaria sobre la ley que apoya la paz total. Foto: César Melgarejo/ CEET

La Defensoría del Pueblo pidió que le permitieran exponer la situación de Derechos Humanos en el país y no le respondieron...



El proceso se está convirtiendo en un monólogo de unos pocos y pareciera que no quieren que el país conozca lo que se está discutiendo en la mesa de negociación. No nos han dicho qué va a pasar con el secuestro en Colombia. No nos han dicho cuándo el Eln va a dejar de delinquir. No se nos ha dicho cuáles son los compromisos que las partes están asumiendo. Seguimos con la ley del embudo. La boca ancha para los criminales y la boca angosta para la sociedad colombiana y las víctimas, que no están viendo ningún beneficio de esta negociación.

¿Por qué cree que no se ha logrado una prórroga del cese?



El talón de Aquiles de este proceso en este momento es el tema del secuestro. Según el Observatorio de la JEP, el Eln secuestró, al menos, a 34 ciudadanos en el 23 y ha secuestrado al menos dos personas más en el 2024. Al no existir un compromiso pleno por parte del Eln de dejar el secuestro es evidente que el Gobierno no está dispuesto a dar el visto bueno para la prórroga del cese, a no ser que sean las condiciones que el Eln está exigiendo y es que le mantengan la licencia para seguir delinquiendo. Ni con narcotraficantes ni secuestradores se puede negociar políticamente y, siento yo, que ese es el embrollo. Por eso este ciclo es tan importante porque, perfectamente, puede determinar el fin de la negociación porque es insostenible seguir negociando en esas condiciones.



Delegaciones Gobierno y Eln Foto: @DelegacionEln

¿Cree que van a sostener al Eln?



Cuando el país está nadando en coca, seguramente hemos superado las 300.000 hectáreas de cultivos, esos cultivos, en buena medida, son administrados y explotados por organizaciones criminales como el Eln, ¿cómo es que tienen el descaro de venir a decirle al país que de los impuestos de los colombianos se tiene que pagar el sostenimiento de una guerrilla narcotraficante y secuestradora? Y dicen que si no lo hacen no están dispuestos a continuar en el proceso. Eso es un vil chantaje y es lo que no entiende la sociedad colombiana cómo es que se negocian esas condiciones cuando un exguerrillero está como presidente de la República y puede darle todas las garantías de confianza y tranquilidad a otro grupo guerrillero para que deje las armas.

¿Cree que se puede llegar a algo en este proceso?



Parecemos estar reviviendo los tiempos de El Caguán con una guerrilla muy empoderada, ya no con un despeje de 40.000 kilómetros. Ahora tienen un despeje que tienen en Venezuela y hay una Fuerza Pública de brazos caídos. Es evidente que si el Eln no ve que puede sacar más provecho de esta negociación no van a negociar porque les sirve más la guerra que la paz.



Gustavo Petro, presidente de Colombia, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, y Antonio García, comandante del Eln. Foto: Efe

¿Ellos se están es fortaleciendo?



Siento que el presidente Petro en este momento es preso de la negociación con el Eln. Él le ha invertido todo su capital político, como lo hizo desde campaña, cando dijo que con él en la Presidencia en tres meses iba desmovilizar al Eln y ya se van a completar dos años y no ha podido hacerlo. Nosotros le preguntamos al presidente, desde la institucionalidad, cómo lo podemos ayudar porque en esas condiciones está llevando al país al abismo, nos va a entregar en cuatro años un país nadando en coca, con unas estructuras armadas hasta los dientes y completamente empoderadas. Eso no se va a corregir en meses, nos va a costar décadas. La mesa de negociación les está es dando es oxígeno para seguir engordándose con el negocio del narcotráfico.

¿Qué propone usted para mejorar el proceso?



Necesitamos, en primer lugar, tener un ministro de Defensa que abogue y defienda los intereses del sector de la defensa y de la seguridad nacional. El ministro Iván Velásquez, por momentos, parece más jefe de la delegación del Eln que ministro de Defensa. Teniendo un ministro que defienda los intereses de los colombianos, hacerle ver a esta guerrilla y a todas las estructuras armadas ilegales que esta es la última oportunidad que tienen de concretar un proceso de paz. Si no hacen la paz con este gobierno, no va a ser posible hacerla con ningún otro gobierno en el futuro y, por el contrario, ellos están dando toda la justificación del mundo para que el país asuma nuevamente una lucha frontal contra las guerrillas y los grupos narcotraficantes. Si insisten en seguir delinquiendo debe el Gobierno Nacional pararse de esa mesa y demostrar que están del lado del pueblo y no del lado de unos intereses criminales.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA