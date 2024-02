¿Cuál será el reemplazo de José Alberto Tejada en la Cámara por el Pacto Histórico?

El representante José Alberto Tejada falleció este miércoles. En medio de las plenarias del Senado y la Cámara se dio a conocer la partida del congresista del Pacto Histórico. Tras la muerte, ahora queda definir quién ocupará el escaño.



Lo único claro en estos momentos es que dicha curul le pertenece al Pacto Histórico por lo que le pertenece al primero en la lista de los que no entraron al Congreso en 2022. El último en ingresar fue el representante Alfredo Mondragón, por lo que el siguiente a este es el que en teoría debería asumir la curul de Tejada.

José Alberto Tejada Echeverri.

Gildardo Silva Molina, un dirigente de la Unión Patriótica (UP) del Valle del Cauca es el primero de los que no entró en 2022. Sin embargo, este tiene la particularidad de que volvió a presentarse en unos comicios en 2023, también por el Pacto Histórico, a la Asamblea del Valle del Cauca y resultó elegido.



Este podría cambiar el escaño en el cabildo departamental por uno en el capitolio nacional, pero no está claro si abandonaría un cargo por el que fue electo hace unos cuantos meses. El siguiente a Silva Molina también está actualmente en la Asamblea.



Se trata de Ferney Humberto Lozano, actual segundo vicepresidente de la corporación. Este llegó a dicho instancia debido a que fue el candidato de la izquierda a la gobernación del Valle del Cauca, pero fue derrotado por Dilian Francisca Toro. Entonces, asumió la curul por estatuto de oposición al quedar de segundo en los comicios.



Aunque en una misma situación que Gildardo Silva Molina, Lozano dio a entender en sus redes sociales que estaría dispuesto a dejar su escaño en el Valle del Cauca para saltar al ejercicio legislativo.

Valle Del Cauca, Colombia yo estoy listo para entregar cada segundo de mi tiempo a este proyecto llamado Colombia Potencia Mundial De La Vida, cómo lo he venido haciendo desde cada día de mi trayectoria política. pic.twitter.com/zEx2XgOH08 — Ferney Lozano (@FerneyLozanoC) February 29, 2024

“Valle Del Cauca, Colombia, yo estoy listo para entregar cada segundo de mi tiempo a este proyecto llamado ‘Colombia, Potencia Mundial De La Vida’, cómo lo he venido haciendo desde cada día de mi trayectoria política”, dijo en redes sociales horas después de confirmarse la muerte de Tejada.



Esto daría entender que Ferney Humberto Lozano podría ser el sucesor de Tejada, que fue designado en el primer lugar de la lista vallecaucana del Pacto. De no asumir ninguno de los dos, Alina Amparo Caycedo en la siguiente en el orden. La mayor particularidad de esta es que hasta hace unos dos meses aparece como vinculada como contratista del Dapre.