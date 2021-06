Proyecto que reduciría jornada laboral está a un debate de ser ley

A pesar de la oposición de los sectores empresariales, la Comisión Séptima de la Cámara aprobó en el tercero de cuatro debates el proyecto de ley que reduce la jornada laboral en Colombia.

La iniciativa, que reduce la jornada de 48 a 40 horas semanales, es de autoría del expresidente Álvaro Uribe, quien presentó este texto cuando aún era parte del Legislativo.



Cabe aclarar que esta reducción de la jornada no implica ningún cambio en los salarios que actualmente devengan los trabajadores, es decir, los empleados seguirían ganando lo mismo pero con menos tiempo de jornada.



La reducción de la jornada laboral se hará de manera progresiva. De esta manera, cuando entre en vigencia, las horas máximas de trabajo semanales serán 45; a partir del segundo año, bajarán a 42 y a partir del tercero, serán de 40.



Esta iniciativa fue rechazada tanto por los empresarios como por el Gobierno, al argumentar que con esto no se está contribuyendo a generar más empleo sino a aumentar el costo de la formalización.



Esta propuesta fue rechazada por la Andi, asociación que considera que esto encarece los costos laborales para las empresas.



En la industria, argumental la Andi, cuyas actividades requieren de estudios y capacitaciones, el costo será mayor, porque deberán pagar horas extra y recargos a los empleados para lograr cumplir las necesidades de los siete días a la semana por 24 horas. El comercio y aquellos sectores de atención al público, no tendrán facilidades para continuar con sus operaciones y también optarán por pagar horas extras y no contratar empleados que cumplan las ocho horas adicionales semanales.



El Ministerio de Hacienda envió concepto negativo al proyecto. Sin embargo, los congresistas lo aprobaron.



El texto pasa ahora a manos de la plenaria del Senado para su último de debate.



POLÍTICA