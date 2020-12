Avanza proyecto que reduce la jornada laboral en el país

En medio de una aguda polémica entre los empresarios y el Congreso, el Senado de la República aprobó en el segundo de cuatro debates el proyecto de ley que busca reducir la jornada laboral en el país.

La iniciativa, que reduce la jornada de 48 a 40 horas semanales, es de autoría del expresidente Álvaro Uribe, quien presentó este texto cuando aún era parte del Legislativo.



Cabe aclarar que esta reducción de la jornada no implica ningún cambio en los salarios que actualmente devengan los trabajadores, es decir los empleados seguirían ganando lo mismo pero con menos tiempo de jornada.



La reducción de la jornada laboral se hará de manera progresiva. De esta manera, cuando entre en vigencia, las horas máximas de trabajo semanales serán 45; a partir del segundo año, bajarán a 42 y a partir del tercero, serán de 40.



Esta iniciativa fue rechazada tanto por los empresarios como por el Gobierno, al argumentar que con esto no se está contribuyendo a generar más empleo sino a aumentar el costo de la formalización.

El cambio de la jornada laboral va en el sentido totalmente contrario a que debería. Se está encareciendo la creacion de empleo, se está afectando la competitividad

Lamentable que no se haya tenido en cuenta eso en el Senado hoy

La responsabilidad que tenemos es grande — Bruce Mac Master (@BruceMacMaster) December 4, 2020

El director de la Andi, Bruce Mac Master, aseguró que el proyecto “no contribuye al restablecimiento y generación de nuevo empleo, todo lo contrario. No nos equivoquemos”.



En un sentido similar se pronunció el Ejecutivo, que desde un principio se había opuesto a la iniciativa y envió concepto negativo por medio del Ministerio de Hacienda.



Al proyecto le restan aún dos debates para convertirse en ley de la República.



