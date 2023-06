Comienza una carrera contrarreloj del Congreso para tramitar varios proyectos fundamentales para el Gobierno y otros de origen parlamentario que están en cola antes de que este martes finalice este periodo legislativo. Si bien el Gobierno ya anunció que habrá sesiones extras, lo cierto es que varios proyectos como el Código Electoral (ver nota abajo) o la reforma laboral —que aún no tiene ni siquiera su primer debate— están en riesgo de hundirse.



Por este motivo, y con el fin de ganar tiempo, las mesas directivas de ambos órganos legislativos decidieron citar para hoy lunes festivo a sesiones plenarias para conciliar 16 proyectos y debatir 34 más.



Con respecto al Senado, la secretaría general de la corporación anunció que hoy habrá sesión plenaria a partir de las 5 de la tarde, esto por instrucción del presidente del Congreso, Alexánder López Maya. Aunque en primer momento se pensaba que la mesa directiva del Senado le daría la potestad de elegir el orden del día al Centro Democrático o a Cambio Radical, esto ante el pedido de estas bancadas de tener una sesión antes de que concluya el periodo legislativo, estos partidos se negaron al considerar que dicha posibilidad viola el estatuto de oposición.



“La sesión del día de la oposición no será el fin de semana, si el presidente quiere hacer sesiones el fin de semana con mucho gusto asisto, pero la sesión de oposición se mantiene para el 20 de junio. Ya hemos interpuesto tutelas y utilizaremos todos los mecanismos que correspondan”, señaló la senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático.

Plenaria de la Cámara en el debate del Código Electoral. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Con este panorama, la agenda que inicialmente estaba planteada para este martes se mueve para este lunes festivo, es decir, volverá al ruedo el proyecto de la legalización del cannabis de uso adulto. Sobre este proyecto, en las últimas horas, el exministro Alejandro Gaviria y otros expertos en temas de drogas les pidieron a los senadores David Luna y Carlos Motoa que permitan la eliminación del inciso que prohíbe la publicidad y promoción del cannabis pues una nueva proposición podría hundir el proyecto por falta de tiempos. También habrá lectura de ponencias y consideración de proyectos en segundo debate de 22 iniciativas.



En la Cámara de Representantes se citó a plenaria a partir de las 5 de la tarde y se tiene prevista la discusión de 12 proyectos en segundo debate, entre ellos el de la reforma de la salud, que se ubica en el último punto de la agenda.

Para hoy se espera que se terminen de votar los impedimentos a fin de que se pueda iniciar la discusión de fondo sobre el articulado. Hay que recordar que, en caso de que los tiempos no den para que se discuta este lunes o martes, la reforma de la salud no corre riesgos de hundirse y el debate podrá continuar durante las sesiones extraordinarias a las que citará el Gobierno una vez concluya el periodo legislativo.



En cuanto a las conciliaciones, que aparecen de primeras en el orden del día, para hoy se tienen programadas 16. En primer lugar, el proyecto de ley que busca establecer los requisitos y el procedimiento necesarios para la adquisición y recuperación de la nacionalidad colombiana.



También se conciliará el proyecto de ley estatutaria que busca garantizar la participación paritaria de las mujeres en la política y en los diferentes niveles del poder público a través de la modificación de la ley de cuotas, y que fue aprobado la semana pasada, en su último debate en Cámara. Además, un proyecto para la atención de la salud mental de la mujer y la familia en casos de duelo por pérdida gestacional y otro que pretende establecer la política de Estado para el desarrollo integral en la infancia y adolescencia.



Finalmente no quedó en la agenda la conciliación del Código Electoral, trámite que tendrá que surtirse antes de este martes, de lo contrario el proyecto se hundirá por tratarse de una ley estatutaria.

REDACCIÓN POLÍTICA

