Jorge Enrique Robledo, dirigente de izquierda, respondió con dureza a Roy Barreras, presidente del Congreso, acusándolo de mentir y no tener vergüenza. Además, le recordó su pasado uribista. “No le da vergüenza a usted, meterse en esto, y mintiendo”, aseguró.

El líder de Dignidad se fue lanza en ristre contra el congresista del Pacto Histórico. “¿Y no le da vergüenza a usted, Roy Barreras, meterse en esto, y mintiendo, luego de haberle mamado a Uribe, a Santos y ahora a Petro? ¿Es verdad, además, que no le mamó a Duque porque no lo quisieron recibir? Sincérese”, le dijo.



Robledo, en su cuenta de Twitter, compartió una propaganda de cuando Barreras era candidato por el Partido de la U para el Senado y respaldaba al expresidente Álvaro Uribe. “¿Usted también quiere defender la obra de Uribe?”, decía el mensaje con el que Barreras hizo campaña en 2010 y con el cual resultó elegido.



Posteriormente, Barreras acompañó a Juan Manuel Santos, a pesar de que el expresidente rompió relaciones con el líder del Centro Democrático.



La molestia de Robledo se generó porque Barreras relacionó al líder de Dignidad con el expresidente Uribe. “Hay quienes hacen oposición patológica. Y quienes tienen esa patología terminan juntándose. Robledo + Uribe = ¿Sorpresa?”, cuestionó Barreras.



El cruce de mensajes se dio porque el expresidente Uribe dijo que votaría por Robledo a la Alcaldía de Bogotá, si es candidato. “Si usted me pregunta, ¿votaría por Diego Molano?, le digo: con gusto. Si me pregunta, ¿votaría por Jorge Enrique Robledo? Humildemente, porque el bien común está por encima de todo, yo también votaría por Jorge Enrique Robledo”.



Robledo, por su parte, respondió: “Sobre una declaración de Álvaro Uribe Vélez: 1. Son conocidas mis profundas diferencias con Álvaro Uribe. 2. Mi decisión es que no seré candidato a ningún cargo en 2023. 3. Pero sí apoyaré las candidaturas que respalde mi partido, Dignidad”.



