Jorge Eliecér Laverde, secretario de la Comisión VI de la Cámara de Representantes rechazó la denuncia de acoso sexual que rebeló este lunes la senadora María José Pizarro durante la entrega del los resultados de una investigación sobre violencia sexual en el Congreso.



"Pido a las autoridades competentes que investiguen los hechos, para poder desestimar judicialmente la denuncia anónima que hace esta persona, que trata de enlodar mi nombre con estas acusaciones", dijo el funcionario en un comunicado.



Y agregó que en ningún momento ha tenido a ningún contratista bajo su cargo, ya que según la denuncia la víctima trabajaría en el Capitolio con un contrato de esta modalidad.



"Los contratistas dependen de la mesa directiva. No he tenido a mi cargo a nunca funcionarios o contratistas que se queden trabajando hasta altas horas de la noche para presentar algún informe que se haya solicitado", afirmó.



María José Pizarro en rueda de prensa. Foto: Cuenta oficial de X (Twitter) @PizarroMariaJo

E insistió en que se trata de una denuncia anónima que tildó como falsa: "No es cierto que haya incurrido en una conducta inapropiada de acoso laboral y sexual en contra de alguna trabajadora o contratista de la Comisión Sexta del Senado de la República, tal y como lo relata un testimonio anónimo presentado por la senadora Pizarro. Mi actuar siempre ha sido transparente y así lo puede certificar mi equipo de trabajo de la comisión”.

Esta es la denuncia contra Laverde

Este lunes la senadora María José Pizarro, quien lidera las investigaciones para hacerle frente al acoso sexual y laboral en el Congreso de la República, informó que entre enero y agosto se han presentado nueve denuncias contra funcionarios por esta situación. Asimismo, la congresista del Pacto Histórico, quien es la vicepresidenta del Senado, informó que ya han sido retirados de su cargo tres funcionarios.



"En total recibimos nueve denuncias, entre ellas siete mujeres y dos hombres, cuyas edades oscilan entre los 21 y los 28 años. Por ser esta la primera instancia para presentar estas denuncias nosotras encontramos amplísima resistencia. Lo que esperamos es romper los muros de silencio que existen en el Congreso de la República", aseveró la senadora.



Puntualmente sobre el caso de Laverde, señalado de acoso sexual, a la comisión investigadora llegó una denuncia anónima de una mujer que trabajaba para la oficina del Secretario.

Hoy presentamos informe sobre los casos de violencia sexual y acoso en el Congreso; en total hemos recibido 9 denuncias, 8 de estas se encuentran en @FiscaliaCol pendientes de investigación y 1 es anónima, que relata hechos de acoso sexual y laboral contra el secretario de la… pic.twitter.com/KMEPZnUUcm — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) August 28, 2023

“Él (Laverde) me pidió que si le podía ayudar con otras cosas adicionales y por mí no había ningún problema… finalmente, yo iba a hacer unos informes que se le iban a entregar a ellos en una cuenta de cobro y yo iba a poner ahí todas las actividades que estaba realizando”, cuenta.



Fue ahí cuando comenzaron a suceder los primeros casos. “Me decía que yo era una mujer muy linda, que yo nunca le prestaba atención (...) y se me empezó a acercar. Yo agarré lo primero que tengo a la mano, que son unos lapiceros, y le digo que no sé lo que puedo hacer con eso, que se puede meter en un problema, (...) que por favor no se acerque más y yo lo que hago, de nuevo, es salir corriendo”, dice.



“Al otro día me tocó volver porque había citación de comisión. (...) Entonces, él se sienta conmigo, buscamos una silla, vamos al corredor que queda fuera de la comisión y yo me siento al lado de él, para mostrarle lo que él me estaba pidiendo. Él me empieza a meter las manos dentro del vestido que yo tenía, por lo que me levanto de la silla, le digo que por favor pare, yo guardo todo y no vuelvo a la comisión”, relata.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA