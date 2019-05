'Bolívar pasó de escribir novelas a ser el youtuber de Senado': Tamayo

El senador Jonatan Tamayo, 'Manguito', a quien sectores de oposición demandarán su curul, defendió su posición de irse del lado del Centro Democrático, a pesar de haber sido electo por la Lista de la Decencia, coalición afín a Gustavo Petro.

El pronunciamiento del senador Tamayo se dio luego de que los congresistas de oposición Aída Avella y Gustavo Bolívar anunciaron este martes que demandarán la curul de 'Manguito', por considerar que está incurriendo en un conflicto de intereses moral.



Toda esta polémica viene desde septiembre pasado. En ese momento, cuando los partidos tenían que definir su posición frente al Gobierno –es decir, si iban a ser parte de la coalición del Ejecutivo, independientes o de oposición– el senador ‘Manguito’ anunció que iba a apoyar a Iván Duque, lo que causó sorpresa, pues él fue elegido por la Lista de la Decencia, alianza que defiende las banderas de Gustavo Petro.



En diálogo con EL TIEMPO, el senador Tamayo se fue lanza en ristre contra el senador Gustavo Bolívar, a quien señaló de ser "el camarógrafo de Gustavo Petro".

¿Por qué a pesar de haber sido elegido por una coalición que es afín a Gustavo Petro usted se fue con el gobierno?



Ellos quieren obligarme a votar en bancada, pero la Lista de la Decencia no es una bancada, porque no tiene personería jurídica.



La bancada del partido ASI soy yo y cada partido toma sus decisiones. Por ejemplo, en el caso de las objeciones, ahí no hay conflicto de interés, porque yo lo que hice fue votar a favor de un artículo que favorecía a las víctimas.



Hay más conflicto de interés en ellos, porque para ayudar a los amigos de su patrón, Gustavo Petro, o sea a los victimarios, terminaron dándole la espalda a las víctimas.



Pero la ASI sí apoya a Gustavo Petro...



El partido ASI nunca estuvo con Petro. En las elecciones presidenciales el partido acompañó a Humberto de la Calle en primera vuelta y en segunda vuelta dejó en libertad.



Además, en septiembre la ASI se declaró partido de gobierno y hace poco se declararon en independencia.



¿Por qué se opuso a la petición de su partido de rechazar las objeciones?



Los partidos únicamente pueden hacer recomendaciones. Yo como bancada decidí apoyar las objeciones. Ahí no hay ningún delito porque el que vota es el senador.

¿Qué buscan Gustavo Bolívar y Aída Abella?



Están buscando protagonismo. Yo jamás he engañado al electorado, el que ha engañado al electorado ha sido Gustavo Bolívar, porque él no es congresista, él es simplemente el camarógrafo de Petro. Bolívar pasó de ser libretista de novelas a youtuber del Senado.



¿Es decir que siempre se ha identificado con el centro derecha?



Siempre he sido de ideas conservadoras.



