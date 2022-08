Una polémica ha desatado en redes sociales las declaraciones de Jhon Fredy Núñez, representante de las víctimas en una de las curules de paz, cuando le cuestionaron por qué no había firmado el proyecto del senador 'Jota Pe' Hernández que tiene como fin disminuir el salario de los congresistas.

Núñez, en entrevista con La W, explicó que no ha firmó porque nunca se encontró con el senador Hernández para conocer personalmente su proyecto. Además, con respecto a los sueldos que tienen los congresistas, señaló que hay "varios matices y elementos que no están siendo tenidos en cuenta".







Según el representante proveniente de Caquetá, los congresistas que ocupan las curules de paz provienen "de provincia" y deben hacer presencia constante en esos territorios que representan, pero sus salarios no alcanzan para cubrir esos gastos.

“Llegamos a la capital y nos toca tener gastos como pagar arriendos y combustible (…) en regiones tenemos que andar con escoltas, dos o tres carros más asesores. Es un desgaste para poder cumplirle a la gente”, dijo el congresista a La W.



Así las cosas, según Núñez, el Congreso de la República debe revisar los gastos que tienen los congresistas de las regiones, pues "nos toca trasladarnos y la vida en Bogotá no es barata”.







Además, aseguró: “Yo nunca en mi vida había aguantado tanta hambre como había aguantado aquí en el Congreso”, por lo que indicó que sí se debe reducir el sueldo de los congresistas, pero dependiendo de qué regiones provengan y sólo en algunos aspectos.



