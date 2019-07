¿Por qué le siguen pagando a Santrich en el Congreso?

Aunque desde hace un mes se desconoce el paradero del representante a la Cámara por el partido Farc Jesús Santrich y sobre él pesa una orden de captura emitida por la Corte Suprema de Justicia, al exguerrillero le siguen pagando en el Congreso de la República.

Este martes se hizo público que se emitió un cheque por $ 23’953.584 que le corresponden al exguerrillero por su trabajo como congresista.



Pero si Santrich está desaparecido y tiene una orden de captura en su contra, ¿por qué le siguen pagando? Si bien ya comenzó el trámite para que deje de ser congresista y el partido pierda la curul tras la orden de captura que emitió la Corte Suprema como consecuencia de no asistir a una citación por una investigación que se adelanta contra Santrich por narcotráfico, este trámite aún no se ha hecho efectivo.



Fuentes administrativas de la Cámara le explicaron a este diario que hasta que el congresista de la Farc no pierda su curul, podrá seguir devengando como representante a la Cámara.



Por su parte, el presidente de la Cámara, Carlos Cuenca, le dijo a este diario que la silla vacía para Santrich “es cuestión de días, eso lo puedo asegurar con toda certeza”.

Hace un mes, recién desapareció el exjefe guerrillero, también se conoció la disposición de un cheque por 14 millones de pesos a nombre del exguerrillero.



Sin embargo, este no se reclamó y aún está en la oficina administrativa de la Cámara de Representantes. Este dinero sólo puede ser cobrado directamente por el excombatiente.



POLÍTICA