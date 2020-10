Senadora que reemplazó a Uribe radica proyecto para derogar la JEP

Vuelve y juega: el Centro Democrático se embarcó en un nuevo intento por derogar la Jurisdicción Especial para la Paz, creada a raíz del acuerdo de La Habana.



Esta vez, el nuevo proyecto de reforma constitucional que busca la derogatoria de esta justicia está en cabeza de la senadora Milla Romero Soto, quien llegó al Congreso en reemplazo del expresidente Álvaro Uribe, tras la renuncia presentada por el exmandatario a la corporación.



“Presentamos proyecto para derogar la JEP, un sistema que le cuesta 300 mil millones de pesos a los colombianos y que ha fallado en su objetivo de garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición, no más impunidad para las Farc”, indicó Romero.



Este anuncio coincide con lo planteado por el expresidente Uribe el pasado lunes, cuando volvió a hablar de un referendo que tendría entre sus propósitos la derogatoria de la JEP.



“He meditado mucho sobre las consecuencias del sistema judicial que heredamos del gobierno anterior. Ese conjunto normativo vinculado a la JEP, consagró impunidad total a atrocidades como el secuestro y violación de menores. La verdad se ha convertido en una premeditación para negar o editar los hechos de acuerdo con el interés político”, dijo Uribe.



En todo caso, hay que aclarar que en este momento una reforma constitucional tiene muy poca viabilidad, no solo por la crispación política que puede generar sino porque los tiempos son muy cortos para alcanzar a aprobarla.



Las reformas constitucionales deben superar ocho debates en el Congreso, cuatro en cada periodo legislativo. Es decir, esta iniciativa, para continuar con vida, debe superar sus primeros cuatro debates antes del próximo 16 de diciembre, cuando termina este periodo de sesiones.



