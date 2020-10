Alerta por desfinanciación de la JEP en el presupuesto de 2021

La Jurisdicción Especial para la Paz ha sido tal vez una de las instituciones que más ha recibido intentos de modificación, especialmente por sectores del Centro Democrático, sin que hasta el momento se haya logrado afectar algo en esa jurisdicción.

No obstante, en el Presupuesto General de la Nación para el 2021 la JEP sí estaría uno de los mayores golpes desde su creación. Según denunció el congresista José Daniel López, si se mantiene el proyecto de presupuesto tal cual está, esta jurisdicción quedaría desfinanciada en 30.000 millones de pesos y, adicionalmente, le falta el 20 por ciento de los recursos de inversión que necesita para su operación el año entrante.



“El mayor hueco quedaría en el programa de protección de testigos, víctimas y declarantes. Son personas fundamentales para conocer la verdad de la guerra. Justicia transicional funciona en la medida que la vida e integridad física de quienes allí declaren esté garantizada”, indicó López.



(Vea también: ¿Qué posibilidades tiene el referendo para derogar la JEP?)



El déficit presupuestal también afecta al sistema de asesoría y representación judicial de las víctimas del conflicto, cuya demanda viene en aumento por la apertura de nuevos macro casos.



Esta misma alerta fue lanzada por el senador Armando Benedetti, quien anunció que presentará una proposición para aumentar los recursos a la JEP.



“Dejar a la JEP desfinanciada en un 30 por ciento es dejarla morir de inanición. Junto a otros compañeros he presentado una proposición para aumentar el presupuesto de esta institución en 34 mil millones. No podemos dejar sin recursos a la paz”, expresó Benedetti.



Este hecho se conoce justo unos días después de que el Centro Democrático radicó un proyecto de reforma constitucional que busca derogar la Jurisdicción Especial para la Paz.



POLÍTICA