Este jueves se llevó a cabo una rueda de prensa desde el Congreso de la República liderada por la representante Jennifer Pedraza. Allí estuvieron presentes Sara Tufano, Ángela María Robledo, María Antonia García de la Torre, Juana Afanador y Mónica Godoy.



Según contaron, fueron víctimas de una amenaza de muerte por parte de una persona que se hace llamar en redes sociales 'El dragón rojo'.



Pedraza aseguró que la denuncia ya fue radicada ante la Fiscalía y le pidieron al ente acusador que adelante la investigación con celeridad. Igualmente, solicitaron vincular al proceso a las directivas de Colombia Humana, pues dicen que varios de los mensajes amenazantes que les han llegado provienen de los militantes.



También le pidieron al gobierno del presidente Gustavo Petro un pronunciamiento rechazando esta situación.

Jennifer Pedraza, representante a la Cámara. Foto: Prensa Cámara

María Antonia García, columnista de este diario, contó que la amenaza de muerte en su contra llegó cuando anunció que su denuncia por acto sexual violento contra Hollman Morris iba a ser desarchivada.



"Él me atacó en Madrid y debe pagar por lo que hizo", aseguró. Reprochó que el presidente Gustavo Petro hubiera celebrado la decisión "ignorando que el archivo de una denuncia no equivale a una declaración de inocencia", dijo.



"Tan pronto hice esa aclaración en redes, fue cuando recibí la amenaza de muerte y empezaron a haber ecos del mismo lenguaje utilizado por ese individuo en miembros de la Colombia Humana como Gustavo Bolívar, quien de la forma más indolente nos decía a las mujeres amenazadas que no sabíamos lo que era una metáfora y que eso no era una amenaza, sino una metáfora: que nos querían cortar el cuerpo con una espada", expuso.García pidió que se apliquen las consecuencias legales y políticas y también una sanción social contra la persona que la amenazó.

Video completo de la rueda de prensa en el Congreso donde denunciamos amenazas de muerte contra @angelamrobledo @SaraTufanoZ @Juanaafanador1 @JenniferPedraz Mónica Godoy y contra mí.https://t.co/BICPdSfl18 — María Antonia García De la Torre, Ph.D. (@Caidadelatorre) March 30, 2023

Ángela María Robledo

Ángela María Robledo. Foto: Ricardo Pinzón

Ángela María Robledo, excongresista y excandidata vicepresidencial, en su intervención manifestó que esta es la tercera vez que acude a la Fiscalía para poner denuncias de violencia política.



Contó que este miércoles radicaron una contra una persona que se identifica en internet como "El dragón negro". "Parecería ser Wilmer Pinzón. Nos han ayudado algunas personas. Gustavo Bolívar nos ayudó a identificarlo", aseguró Robledo.



El texto que les fue enviado y que les produce preocupación fue compartido por Robledo, quien leyó un aparte: "Entre tanto, afilaré mi catana par cuando lleguen las hordas de las falsas feministas (o sea, nosotras) y veremos si tienen el mismo rendimiento casi cuatro años cuando destruyendo a ese candidato (se refiera Holman Morris) y dejar claro que esto no es una venganza por lo ocurro, pero si un castigo del cual nadie va a poder quitarles debido a que será una gran marca que dejará cicatriz con el paso de los años y ninguna pomada les podrá curar (...)".

La excongresista insistió en que es necesario denunciar todas las formas de violencia.

Feministas decimos Basta Ya a la violencia politica contra las mujeres.

Hoy anunciamos la denuncia penal al sujeto " dragon negro" por sus amenazas de muerte, quien dice hacer parte de @ColombiaHumana_ pic.twitter.com/Ic4qvA0Lyp — Ángela María Robledo (@angelamrobledo) March 30, 2023

Juana Afanador

Juana Afanador, socióloga, feminista y quien militó en el pasado en Colombia Humana, contó que ella fue una de las personas que se opuso en su momento a la candidatura de Morris a la alcaldía de Bogotá.



"Ahí empieza un acoso cibernético, de amenazas cibernéticas y cada vez nos ponían más palos en la rueda para la participación política de las mujeres feministas. Eso lo vivimos de frente el año pasado Sara (Tufano) y yo en el Polo Democrático", aseguró.



Afanador afirmó que denunciar los casos violencia de género en sus partidos les ha causado problemas. "Hoy es 'Dragón Negro', pero esto ha sido durante años (...) Estos hostigamientos nos preocupan con la narrativa antifeminista que se ha ido fortaleciendo desde algunos sectores de la militancia de izquierda", sostuvo.

Ángela Robledo, Mónica Godoy, Juana Afanador, María García, Sara Tufano y @JenniferPedraz , presentaron ante autoridades las pruebas de diversos ataques cuyo origen se encuentra en un activista del partido Colombia Humana que esconde su identidad en redes sociales con un alias 🧵 pic.twitter.com/t2jRju6vbN — Cámara de Representantes de Colombia (@CamaraColombia) March 30, 2023

Para la socióloga, estos hechos alejan a las mujeres feministas de querer participar en la política. Dice que con Ángela María, que también hizo parte de la Colombia Humana, han sido víctimas de agresiones psicológicas por parte de antiguos compañeros de militancia.

"Las feministas somos parte del cambio, hemos trabajo por el cambio y le hemos hecho campaña. Por eso estamos acá. No nos vamos a quedar calladas. Siempre hemos apoyado este proyecto y cualquier proyecto de cambio es feminista o no es", dijo.



Afanador terminó su intervención señalando: "Yo soy como un mariachi con parlante: si me quieren callar, hablo más fuerte y además tengo amigas que cantan bien las rancheras".



Mónica Godoy

Mónica Godoy es consultora en prevención de la explotación y abuso sexual. En agosto de 2020 denunció al profesor Fabian Sanabria por injuria y calumnia y el fiscal tipificó esto como hostigamiento. "En la actualidad la Fiscalía no ha hecho otra cosa que evitar una investigación seria frente al discurso de odio y la persecución política que he vivido por Sanabria, Morris y su grupo político", sostuvo.

En el inicio de su intervención leyó un mensaje que le fue enviado a su cuenta de Twitter:



"La misandria intolerante, sectaria, irracional y criminal de esta perdedora y solitaria momia posmenopausica la hace un peligro inminente no solo para los hombres, sino para niños, ancianos y hombres en discapacidad. Es más, es una psicopata homicida en potencia misántropa".



Ese mensaje, dijo, se lo enviaron desde una cuenta que tiene el nombre de Rafael Cerrato Bermúdez. "Es una cuenta creada este mes para hostigarnos. Ayer entré a ver su perfil y no es una sorpresa para mi encontrar que entre sus inspiraciones ideológicas está Daniel Mendoza; una cuenta que el presidente Petro retuitea con frecuencia y que hace imágenes de él en inteligencia artificial; Levy Rincón...", expuso.

Nos admiro, nos respeto, nos honro. Aquí nadie nos calla 💜✊🏼🔥 pic.twitter.com/KK8i8g3zgs — 💮Mónica Godoy (@mgodoyferro) March 30, 2023

Sobre la amenaza de 'Dragón rojo' manifestó que en un inicio no se dio cuenta que el mensaje contenía una amenaza de muerte. Se sumó a los reparos que tienen en contra de las bases de Colombia Humana, porque, dice, "hay un discurso de odio extendido dentro del partido. Ya ni siquiera ellos lo impulsan, eso va solo. Es como una bola de nieve (...)".

Sara Tufano

Sara Tufano, también columnista de este periódico, manifestó igualmente su preocupación por la situación. Dijo que el hostigamiento empezó desde su oposición a la candidatura de Morris y aseguró que los mensajes violentos han ido escalando con el paso de los años.



"Somos mujeres de izquierda y progresistas (...) La reflexión que traigo es que hemos sido atacadas por nuestros propios partidos de izquierda. La pregunta es ¿por qué? (...)", expuso.

"Hay elementos estructurales en las agresiones de las que somos víctimas. Estos discursos de odio se han materializado en agresiones físicas, saluendo de los trolles de redes sociales. Desde feminismos diversos de izquierda nos unimos contra las violencias de género" @SaraTufanoZ — Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) March 30, 2023

Luego agregó: "Nosotras no nos callamos y hablamos porque el discurso progresista - no porque sea Petro o Morris - encarna un discurso de transformación que no lo encarna ni Uribe, ni María Fernanda Cabal ni Paloma Valencia. La derecha defiende el status quo y la izquierda la transformación. Por eso no nos callamos y damos la lucha. No somos enemigas, pero nos dicen que lo somos para que nos callemos", aseveró.



Tufano, quien milita en Polo Democrático, por otro lado señaló que la omisión ante el conocimiento de estos casos también es violencia política y reiteró que no se van a a callar ante los mensajes y amenazas de las que han sido víctimas.



Aura Saavedra

