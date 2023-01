Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, en diálogo con EL TIEMPO mostró su inconformidad con la designación de Víctor Correa-Lugo como embajador en Emiratos Árabes Unidos. Además, se refirió a la denuncias de exsenador Gustavo Bolívar.



(Le podría interesar: 'Me genera repugnancia': Racero sobre denuncia de abuso en el Congreso).

Los cuestionamientos de Pedraza están relacionados con los señalamientos de acoso que se le hicieron en el pasado a De Currea-Lugo cuando era docente universitario.



En el año 2018, el ahora designado embajador expuso en una columna que, tras su se renuncia de la Universidad Javeriana, fue acusado en ese sentido. "Es un recurso fácil en los tiempos que corren", dijo en ese momento en su texto.



Allí explicó que si bien pidió que se hicieran las respectivas denuncias, al final no se hicieron, dijo él. Aceptó que ha tenido novias jóvenes y que una pareja fue estudiante suya de un curso que él dictaba.



"Eso no me hace ni pederasta, ni violador, ni abusador. Una de ellas, con la que conviví fue mi alumna. Y en el curso que le dicté fue evaluada por otro profesor con autorización explícita del decano y con conocimiento de todos los estudiantes del curso, en una relación de la que hasta el rector estaba informado ¿Dónde está el abuso?", agregó.