'El Petro senador estaría decepcionado del Petro presidente': Jennifer Pedraza

La representante Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, le respondió este lunes al presidente Gustavo Petro luego de una serie de cuestionamientos que este hizo por la postura de la congresista frente a la reforma de la salud y con respecto a otras decisiones del Gobierno.



El choque comenzó con los cuestionamientos de la representante a la donación por parte de los Emiratos Árabes de 40 millones de dólares para un hospital en La Guajira.



"¿A cambio de qué? ¿de Santurbán? En política nada es gratis", fue el cuestionamiento de la representante luego de que el presidente anunciara la millonaria donación.



El primer mandatario no tardó en reaccionar. “No hacemos lo mismo que tú respecto a la reforma a la salud, Jennifer", dijo el presidente, haciendo referencia a la oposición que la congresista de Dignidad y Compromiso ha hecho a la reforma del gobierno.



El primer mandatario volvió a hablar de los debates que hizo sobre el paramilitarismo -un tema recurrente en sus mensajes-, para cuestionar a lo que ha hecho Pedraza, que la han acusado de querer favorecer a las EPS.



"Cuando hice mis debates en el congreso sobre el paramilitarismo, no esperaba nada a cambio que no fuera el crecimiento de un poder popular capaz de superar la violencia", agregó.



En un largo mensaje, la congresista le recriminó al jefe de Estado por recientes decisiones que ha tomado al frente del Ejecutivo.

A punta de calumnias y agresiones no va a callar mi voz crítica. Así es su doble racero: cuando voté por ud, ahí sí quería cambio; pero cuando denuncio que ese cambio no está pasando, entonces soy del establecimiento.

¿Por qué no se ve al espejo y revisa lo que ha hecho su Gobno?… https://t.co/SlNq29VoKF — Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) December 4, 2023

“¿Por qué no se ve al espejo y revisa lo que ha hecho su Gobierno? ¿Será que de pronto se asusta, Presidente? Reforma política para los politiqueros, machistas en la dirección de su Gobierno, gasolina y ACPM caros, Reforma a la salud desfinanciada y con regalos a las EPS. Pactos con corruptos, cercanías con clanes de la parapolítica y escándalos de corrupción o maltrato a los trabajadores cada 15 días. Todo contra el pueblo”, dijo la congresista.



Luego, señaló que “el Petro senador estaría decepcionado del Petro presidente” y que “a punta de calumnias y agresiones” no acallarán sus críticas.



“Así es su doble rasero: cuando voté por ud, ahí sí quería cambio; pero cuando denunció que ese cambio no está pasando, entonces soy del establecimiento”, señaló.

