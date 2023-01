En medio de la polémica por el fallido cese del fuego con el Eln, el cual fue anunciado por el presidente Gustavo Petro el 31 de diciembre, pero desmentido por la guerrilla dos días después, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza lanzó una dura crítica al jefe de Estado.



Dijo que se debe dejar de improvisar sobre la 'paz total', pues ya no es un eslogan de campaña.



"El gobierno de Gustavo Petro debe dejar de improvisar en su apuesta por la 'paz total'. Ya no es un eslogan de campaña. Ahora es un mandato social, en el que lo acompañamos, pero debe ser riguroso. Lo contrario sólo expone a las comunidades más afectadas por el conflicto", trinó la congresista del partido Dignidad en la mañana de este jueves.



Precisamente una vez Petro anunció el cese bilateral con cinco organizaciones criminales, la representante celebró la noticia.



"¡Buena noticia para Colombia! Todos los esfuerzos orientados hacia la paz y al silencio de los fusiles son necesarios, sobre todo para garantizar la vida y los derechos de las comunidades más afectadas. Espero y deseo que las conversaciones lleguen a feliz término", afirmó.



No obstante, cuando el Eln anunció que no se había logrado dicho cese y que solo se podría negociar esta posibilidad en la mesa de diálogo de paz que adelanta el Gobierno con el grupo guerrillero, que en las próximas semanas comenzará su segundo ciclo en México.



Ahora, el Gobierno suspendió el decreto que permitía dicho cese y anunció que las ofensivas militares y policiales contra el la guerrilla continuarán.



Mientras tanto, sí está vigente el cese con las disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia, el 'clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada.



Pedraza ha cuestionado al Gobierno en varias oportunidades y una de sus críticas más fuertes fue en medio de la discusión de la reforma política.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA