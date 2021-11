El polémico paso de Jennifer Arias por la Presidencia de la Cámara

Jennifer Kristin Arias Falla, nacida en Nueva York el 13 de enero de 1987, pero criada en los Llanos, militante del Centro Democrático, lleva apenas cuatro meses en la Presidencia de la Cámara de Representantes. Un tiempo, sin embargo, que se le debe haber hecho largo por el número de cuestionamientos de los que ha sido protagonista.



La más reciente –y con posibles consecuencias penales- se convirtió en tendencia en las redes sociales en la tarde de este lunes cuando la Universidad Externado de Colombia emitió un comunicado en el que informó haber detectado plagio en la tesis de su maestría.



Ella, por su parte, en su cuenta en Twitter, publicó horas después un vídeo en donde afirmó: “Con la tranquilidad de siempre actuar bajo los preceptos de la Ley, manifiesto que no he cometido plagio alguno”, a la vez que exigió a la institución de educación superior que la deje ejercer el principio de contradicción.



De esta manera, cierra un círculo que inició el 20 de julio cuando alcanzó la presidencia de la Cámara y llegó orgullosa con la hoja de vida divulgada por los medios de comunicación.



En ésta se informaba que ella tenía una maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado, que es la que precisamente la tiene ahora en la mira. También se relataba que había arribado al Congreso en 2018, por el departamento del Meta, con un poco más de 31.000 votos.



Al tener los focos en su dirección se puso sobre la mesa una investigación de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) en la que se revelaba que su hermano, Andrés Eduardo Arias Ochoa, fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos.



“Arias Falla también fue señorita Meta en el reinado nacional de belleza Miss Colombia 2007, el mismo año en el que su hermano, Andrés Eduardo Arias Ochoa, fue capturado en una operación contra el narcotráfico llevada a cabo por la DEA en Miami, Estados Unidos”, según la investigación de Pares.



Por si fuera poco, la Fundación Pares aseguró que el padre de la congresista “es un poderoso contratista del Meta que fue condenado por homicidio en 1993”.



Pares dice que se trata de Luis Eduardo Arias Castellanos, condenado tras asesinar con arma de fuego a un hombre en Villavicencio.



Los defensores de la designación de Arias, argumentaron que la llevaban al cargo por su condición de honrar a la mujer colombiana.



Por el contrario, desde la oposición rechazaron esta designación para tan alto cargo.



“Hablo en nombre de la curul de la Paz. Represento a las mujeres cuyos hijos salen a las calles y regresen. No cualquier mujer me representa, no es suficiente tener un cuerpo de mujer para decir que representamos los intereses de las mujeres. No todas las mujeres de este Congreso representan a las mujeres excluidas y por ellas me niego a votar por la representante Jennifer, porque tiene muchas cosas que explicarle a este país”, dijo la opositora Ángela María Robledo



Después fue objeto de memes y burlas por la publicación en las redes sociales de unas fotografías privadas en donde aparece con una pistola.



Ya en el ejercicio de su cargo fue protagonista de otra polémica cuando se divulgó un video en redes sociales, en el cual se escucha al representante a la Cámara por Guainía, del Partido de 'la U', Anatolio Hernández, preguntar cómo debía votar en pleno debate en el Congreso del Presupuesto General de la Nación (PGN).



Entonces se oye la voz de Arias que le dice "sí". “¿Cómo voto”, pregunta Hernández, a lo que Arias le dice “Anatolio, vote sí”.



Arias volvió a ser objeto de cuestionamientos en las redes sociales que le achacaban su negativa a la completa presencialidad de los parlamentarios en el recinto del legislativo, mientras ella misma iba a los partidos de la selección Colombia abiertos al público.



Y entró el mes de noviembre con el escándalo del plagio de la tesis y vino otra polémica. El presidente Iván Duque, en la ceremonia de conmemoración de los 130 años de la Policía Nacional de Colombia, la condecoró.



“Resulta increíble e inaceptable que el presidente Duque condecore la negligencia, las trampitas que representan personas como Jennifer Arias”, dijo, en ese momento, la opositora Katherine Miranda, representante a la Cámara por la Alianza Verde. “Es una burla al país.



Así han sido los cuatro meses de Arias al frente de la Cámara de Representantes. Un tiempo corto, pero que para ella debe haber sido largo.



