Jennifer Arias: 'no hablamos de los temas importantes sino de una foto

Tras la polémica que surgió por cuenta de unas viejas fotografías en las que se le ve posando con un arma, Jennifer Arias, la nueva presidenta de la Cámara de Representantes, le restó importancia a dichas imágenes.



La congresista del Centro Democrático indicó que no sabe de dónde sacaron esas fotos, pues ni siquiera ella las tiene. Además, aseveró en entrevista con Blu Radio que “le pregunté a mi mamá si de pronto ella se acordaba. (...) Fui señorita Meta y por un tiempo modelo, creo que fue probando algunos disfraces de Halloween. He estado tratando de averiguar".



La nueva presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, en su etapa como modelo. Foto: @yohirakerman

La Representante a la Cámara agregó que “es increíble que no hablemos de los temas importantes para el país, de las situaciones que debemos hablar, de los retos, sino de una foto de por ahí cuando yo tenía 16 años. Realmente no me acuerdo del contexto de la foto, es una que uno se toma cuando está joven”.



Arias dijo percibir “un sentimiento machista” por el nombramiento de una mujer joven en la Presidencia de la Cámara de Representantes.





“Yo no lo siento como un ataque, sino como algo irrisorio que de verdad concentremos a discusión en este tipo de cosas”, concluyó.



Sobre su futuro, la representante aseguró que estará concentrada en la Presidencia de la Cámara porque es para ella una prioridad sacar adelante el cargo.

