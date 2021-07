Mujer, empleo e inversión social: las prioridades de Jennifer Arias

Jennifer Arias es la presidenta más joven que ha tenido la Cámara Representantes. Y tiene un reto sin precedentes, lograr conectar al Congreso con las urgencias de millones de colombianos en un contexto de desempleo, crisis económica y en medio de un año preelectoral. Desde Villavicencio EL TIEMPO habló con ella sobre los desafíos que se vienen.

¿Cuáles son los principales retos que usted ha identificado para el año que estará al frente de la corporación?



Hay muchos frentes para trabajar. El primero es la recuperación de la imagen del Congreso. Siento que hay que defender la institucionalidad y trabajar mucho en ese sentido. Quiero que la Cámara sea mucho más abierta, mucho más visible y mucho más participativa. Lo segundo es que tenemos unos proyectos de ley importantes para el país que debemos debatir: la ley de inversión social es súper clave por la posibilidad de ampliar el Ingreso Solidario, el PAEF (Programa de Apoyo al Empleo Formal) y garantizar los recursos para la Matrícula Cero. También debemos sacar el presupuesto general de la Nación, y la profesionalización de la Policía. Además, los proyectos de cada uno de los partidos.



También quiero visibilizar el tema de la violencia contra las mujeres. Tenemos un reto enorme ahí, porque nosotros hablamos mucho del feminicidio, pero nos falta hacer más visible el acoso laboral y el acoso sexual.



¿Qué hará usted para mitigar el tema de la protesta social y colmar las expectativas que tienen los que han salido a marchar sobre el papel del Congreso? Sobre todo en el tema de la reforma tributaria.



Lo primero es que el Gobierno socializó de una manera muy eficiente este proyecto con los jóvenes, con los beneficiarios de los subsidios, con los empresarios y el sector productivo. Lo segundo es que debemos lograr que sea muy transparente el debate aquí en el Congreso, que la ciudadanía pueda conocer lo que trae el proyecto. Eso puede garantizar que todos estén informados y tranquilos y evitar algún tipo de conflicto social.



¿Si los manifestantes piden a gritos que ese proyecto se archive, como lo hicieron con la pasada reforma tributaria y con las reformas a la salud y a las pensiones, usted promovería su archivo? ¿Escucharía ese llamado? ¿Qué posición asumiría?



Nosotros siempre hemos estado abiertos a escuchar a la ciudadanía, esa es nuestra función. Sin embargo, siempre bajo el argumento del respeto, el cumplimiento del marco legal y con un diálogo constructivo. En la reforma anterior se dijeron muchas cosas que no estaban en el articulado. No podemos permitir que ocurra eso. Necesitamos que exista una conversación real, permanente y que se dé en el escenario natural: el Congreso de la República.

¿Cómo va a garantizar que la asignación de $53 mil millones para las curules de la paz y la modernización digital del Congreso no termine en un escándalo?



La contratación tiene que ser transparente, es decir, los recursos no se van a dilapidar. Los procesos de contratación son públicos y la ciudadanía puede vigilar estos escenarios. Pediremos el acompañamiento de los entes de control, en ese sentido pueden estar tranquilos porque todos los procesos serán rigurosos. Eso es lo que vamos a hacer.



Este es el período más flojo del Congreso porque la mayoría de sus colegas estarán pensando en la campaña. ¿Cómo piensa combatir el ausentismo? ¿Qué hará para poner a marchar a sus colegas?



Sin duda alguna la prioridad es el trabajo legislativo. Nosotros ya tuvimos acá un periodo electoral siendo congresistas en los comicios del 2019. En ese momento pudimos hacer ambas cosas pero ante todo cumplir con nuestras funciones legislativas. Adicionalmente, hay que recordar que nosotros tenemos un reglamento que nos exige cumplimiento, no podemos faltar. Vamos a hacer la tarea que el país necesita. Hoy tenemos todos los ojos puestos sobre el Congreso y esto nos obliga a priorizar el tema legislativo. Estoy segura de que vamos a cumplir de manera exitosa.



¿Están preocupados en el Centro Democrático por la falta de candidatos para la Presidencia? ¿Cree que van a poder mantener el poder el próximo año?



Somos el partido de Gobierno y nos convoca con mayor urgencia aportar a la recuperación del país. Ya llegará el momento de ocuparnos de las elecciones, sabemos del gran compromiso que tenemos con todos los colombianos que creen en la seguridad democrática, la confianza inversionista, la cohesión social, el Estado austero descentralizado y el diálogo popular.



Hay dos temas de coyuntura con los que intentaron afectar su elección como presidenta de la Cámara: la fotografía suya mostrando un arma y las investigaciones contra su hermano. ¿Qué tiene que decir? ¿Esto afecta en algo su gobernabilidad?



Me parece absurdo que con tantos problemas serios que tiene el país, algunos pretendan que perdamos el rumbo hablando de una fotografía con un disfraz cuando yo era menor de edad. Es una violación a mi intimidad. Pero creo que es algo que no tiene ninguna importancia en medio de la crisis y los retos que tenemos. Me parece que debemos generar conciencia colectiva en torno al respeto por las mujeres, y darle prioridad a temas que realmente sean importantes para el país.



Con respecto al tema de mi familia, no es la primera vez que me atacan y esto se usa para tratar de hacerme daño.



Es un tema doloroso y por eso dejo esta reflexión: en Colombia lamentablemente miles de familias han tenido a alguien detenido en una cárcel.



También aquí se firmó un acuerdo de paz para lograr una desmovilización masiva. La pregunta es: ¿entonces nosotros podemos decirles a esas familias que no tienen ningún derecho a una aspiración simplemente porque un familiar suyo estuvo detenido o cometió una equivocación? Yo siento que ese no debe ser el mensaje.



¿Quiénes están detrás de estos ataques? ¿A quiénes identifica?



Yo no pienso detenerme en eso. El país tiene enormes urgencias por las que debo trabajar sin descanso. Soy una persona de fe y le pido a Dios que sane los corazones de quienes intentaron hacerme daño y también que me siga fortaleciendo para cumplirles a los colombianos.



¿A qué se compromete como presidenta de la Cámara?



El compromiso es trabajar muy fuerte, con honestidad, con transparencia; acercándonos a los ciudadanos para que conozcan la Cámara de Representantes y sepan lo que hacemos. Principalmente, apoyar el trámite de proyectos de ley que busquen atender las necesidades más apremiantes de los colombianos.



