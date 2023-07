El nuevo presidente el Congreso, el senador Iván Name, y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, han sostenido durante los últimos días una especie de guerra fría que parece estar llegando a su fin.



Después duros señalamientos del congresista hacia el jefe de la cartera política -dijo que es un "dirigente derrotado"-, este lunes cedieron y se conoció que ya hay acercamientos para trabajar juntos de cara al nuevo periodo legislativo en el que se espera que las reformas sociales del presidente Gustavo Petro sean las protagonistas.



Pero no parece sencillo. El Gobierno tiene la intención, una vez más, de que la agenda legislativa gire alrededor de sus reformas. Sigue el trámite de la pensional y de la salud. Se espera volver a radicar la laboral -se hundió en la legislatura pasada- y llegarán nuevos proyectos sobre educación y minería. Asimismo, el Ejecutivo insistirá en la ley de sometimiento y la ley de humanización carcelaria.

Iván Name, presidente del Senado. Foto: Prensa Senado

No obstante, el senador Name ha señalado en varias oportunidades que los proyectos de origen parlamentario tendrán la misma relevancia que los impulsados por la Casa de Nariño.

La derrota de Velasco



La elección de Name como presidente del Congreso fue, sin duda, el primer revés del gobierno Petro en la legislatura y una derrota para el ministro Velasco. Él mismo lo reconoció. Era clave que la presidencia del Senado quedara en manos de un aliado el Ejecutivo. Desconociendo la decisión del partido Alianza Verde, que por mayoría escogió a Angélica Lozano como candidata, en la Casa de Nariño esperaban que fuera el senador Inti Asprilla, cercano a las ideas progresistas.



Finalmente, cuando el Gobierno vio que la división de votos entre las candidaturas entre Lozano e Inti le daban la virtual presidencia al discreto senador Iván Name, quien postuló su nombre impulsado por la oposición y los partidos independientes, tuvo que apoyar a Angélica, quien incluso llegó a la plenaria de elección con el discurso que daría ante una eventual victoria escrito. Pero Name ya había tomado vuelo y finalmente se quedó con la dignidad.



Según el nuevo presidente del Congreso, Velasco se negó a reunirse con él previo a la elección -“el ministro no aceptó dialogar conmigo”, afirmó- y tras su elección, el mininterior abandonó de inmediato la plenaria del Senado y su saludo a Name fue frío.



Uno de los primeros comentarios del ministro del Interior sobre el presidente del Senado fue que “tuvo la inteligencia de armar una coalición de líderes tradicionales de la política colombiana que, evidentemente, tienen una fuerza específica en el Senado de la República y esa coalición lo llevó a un triunfo que nosotros reconocemos y por supuesto respetamos”.

Luis Fernando Velasco. Foto: @velascoluisf

Y un día después de la victoria, Name citó a su primera rueda de prensa y allí aseguró que Velasco es un “líder tradicional derrotado” y dijo que el ministro se metió en problemas con él.



“Sí, a mí me eligieron también jefes políticos que llevan una trayectoria y una presencia. Faltó él, que es un líder tradicional derrotado desde hace años, que no pudo permanecer en el Congreso y que lo acogieron en el Gobierno. Yo no me metí en problemas con el ministro del Interior, él se metió en problemas conmigo que es distinto. Pero ha sido mi compañero en el Senado y amigo y ojalá que no pase de ser un buen senador a un mal ministro y que, si todavía estuviera en el Congreso, seguramente había votado por él”, aseveró Name.



Asimismo, en entrevista con EL TIEMPO, el senador de la Alianza Verde aseveró que presenció por parte del jefe de la cartera política “actitudes de intromisión en la autonomía del Congreso”. La figura de Velasco ha sido cuestionada por varios sectores y algunos sectores liberales lo acusan de estar detrás de una toma hostil del partido, a propósito de su enemistad con el jefe de esa colectividad, el expresidente César Gaviria.



Pero parecía, en ese momento, algo personal, pues mientras Name lanzaba duros dardos a Velasco en rueda de prensa, también hablaba de buscar una audiencia con el presidente Petro.



“Solicitaré el lunes una audiencia con el señor Presidente para presentarle el saludo como mandatario de los colombianos y para ofrecerle todas las garantías a sus iniciativas y de su gobierno, para reiterarle aprecio y respeto y el deseo de que tengamos un entendimiento fluido, respetuoso y digno entre todas las ramas del Poder Público”, dijo en entrevista con este diario y reiteró que ofrecerá todas las garantías para el presidente Petro.

Iván Name, presidente del Congreso. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

¿Se acabó la guerra?



Una enemistad entre el ministro del Interior y el presidente del Congreso resulta ser inconveniente principalmente para el Gobierno, pues el jefe del Legislativo es el encargado de ponerle el ritmo a los debates.



El analista Jairo Libreros, profesor de la Universidad Externado, explica que si se quieren o no Name y Velasco es lo último que les debe preocupar a los ciudadanos. Lo realmente importante es que ellos encuentren un mecanismo que les permita superar esos reoces. “Al Gobierno no le interesa tener una mala relación con el presidente del Senado. Los problemas de la legislatura pasada y los retos de la que se inicia son inmensos.

Yo no me metí en problemas con el ministro del Interior, él se metió en problemas conmigo que es distinto. FACEBOOK

TWITTER

"Necesitan agilidad en el Senado, sobre todo en un periodo donde, históricamente, menos producción legislativa hay”. Y agregó que alguno de los dos tiene que ceder.



Precisamente, este lunes ya ambos líderes les bajaron el tono a sus declaraciones y se mostraron más conciliadores. Incluso, ya cruzaron un par de chats para comenzar a trabajar y coordinar un encuentro.



Velasco, por ejemplo, recordó en su cuenta de Twitter que fue compañero de Name y durante esos años en el Congreso compartieron ideas pero también tuvieron diferencias.

“Felicito su triunfo y estoy seguro que con el respeto a la independencia de poderes el gobierno tendrá desde su presidencia todas las garantías para debatir propuestas. En un país que quiere superar sus dificultades, lo menos que esperan los ciudadanos es ver a un ministro y al presidente del senado en un concurso de descalificaciones mutuas, su experiencia puede aportar mucho y nosotros sabremos escuchar”, escribió.



Y Name, en entrevista con Caracol Radio, que esas diferencias de los últimos días ya las han superado y cree que “vamos a construir entre todos el camino para ajustar con las reformas nuestras normas”.



Según Libreros, ese es el camino a seguir de ambos, pues es lo que le conviene al país.

“Deben crear una agenda pensando en el país y no en las posiciones individuales. Se requiere en estos momentos cabeza fría y dos funcionarios que piensen en el país” y dijo que quien puede llevar el peor escenario es Velasco, quien “ha ganado unas, ha perdido otras y ya cursa en muy poco tiempo -lleva tres meses como ministro del Interior- un desgaste muy fuerte. Si no logra superar rápidamente este impasse con Name, creo que, en cualquier momento, le va a tocar dar un paso al costado”.



A esto se suma que el mensaje del presidente Petro durante la instalación del Congreso fue buscar un gran acuerdo nacional y el presidente del Congreso es clave para lograrlo y así sacar adelante sus reformas sociales de la mano del Legislativo.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA