Iván Name responde a Petro: ‘Una forma de cerrar las instituciones es desprestigiándolas’

El presidente del Senado, Iván Name, respondió a los pronunciamientos del Presidente sobre el levantamiento de la sesión plenaria del Senado de este miércoles.

“El Senado no está cerrado y el lunes sesionaran las plenarias de Senado y Cámara como les corresponde, con independencia y autonomía.”, dijo el senador este viernes 12 de marzo en su cuenta de X a propósito del trino del presidente Gustavo Petro en el que afirmó: “Cerraron arbitrariamente el senado de la república”.

Name aseguró haber tomado la decisión de levantar la plenaria como forma de protesta ante los señalamientos del presidente Petro, quien dijo que el hundimiento de la reforma a la salud en la Comisión VII del Senado fue causado por la incidencia de la multinacional Keralty, dueña de EPS Sanitas, la cual ha sido intervenida por Superintendencia de Salud.

"Yo tengo la responsabilidad legal, constitucional y moral de defender la institución del Congreso tanto de las infamias que lo desprestigian como de las solapadas amenazas de revocar el mandato de los congresistas mediante 'constituyentes callejeros'", escribió el congresista.

Las declaraciones Name llegan después de un trino del Presidente en el que manifestó: "Me dicen que no respeto la independencia de las ramas del poder público, al contrario quien no las respeta es quien las cierra".

La suspensión de la sesión en la cual esperaban discutir las ponencias de archivo y oficial de la reforma pensional de cara a su segundo debate en esa corporación fue un fuerte contratiempo para el Gobierno que solo tiene hasta el 20 de junio para darle trámite a la reforma.

SANTIAGO MALAGÓN RESTREPO - REDACCIÓN POLÍTICA