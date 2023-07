Doce días después de la elección de Iván Name como presidente del Congreso, este lunes se reunió con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño.



Tras la cita, que comenzó hacia la 1 p. m. y duró un poco más de dos horas, Name volvió a insistir en la autonomía del Congreso frente a las iniciativas del Gobierno, así como en que hay disposición para sacar estas adelante.



“Las leyes deben de tener un tránsito detenido y minuciosamente analizadas. El Congreso no es solamente una fábrica de leyes, es también una instancia de la democracia para lo que no convenga, no salga. Pero tenemos el entendimiento y la disposición para que salgan las reformas propuestas por el Gobierno y propuestas por el Congreso”, dijo a periodistas en la Casa de Nariño.



Iván Name - Gustavo Petro Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO - Presidencia

El senador de la Alianza Verde, quien fue elegido como presidente del Legislativo el 20 de julio tras derrotar a Angélica Lozano en la puja por la dignidad, agregó que “el Congreso no solamente analiza las reformas del Gobierno, sino sus propias propuestas internas para que sea lo que convenga lo que haya de salir en los convenios, en el trámite y en el análisis de las leyes, que estoy seguro que marcarán una ruta positiva para el país”.



Había expectativa sobre esta cumbre, ya que Name no era el candidato el Gobierno para ocupar la presidencia del Congreso y su elección fue calificada como el primer revés del Ejecutivo en la legislatura. Además, ya Petro se había reunido con Andrés Calle, presidente de la Cámara, y faltaba la cita con el jefe del Senado, quien incluso había tenido un cruce de mensajes con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.



Asimismo, Petro y Name, quienes fueron compañeros en la Comisión I del Senado, chocaron en el pasado. Petro lo tildó de liderar un clan político, por ejemplo.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA