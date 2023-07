El nuevo presidente del Congreso, el senador Iván Name, lanzó unas duras pullas al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, a quien tildó de ser un líder tradicional derrotado.



(Le puede interesar: Name: 'Saldrán las leyes que convengan y no saldrán las que no convengan')

“Por ahí dijo (Velasco) que me eligieron los líderes tradicionales. Pues sí, me eligieron jefes políticos”, aseguró Name, quien fue elegido en la noche de este jueves como nuevo presidente del Senado y dijo que el ministro del Interior no “aceptó dialogar conmigo” cuando aspiraba a presidir el Legislativo.



Y aseguró que sí Velasco continuara en el Congreso, “seguramente hubiera estado entre los que me eligieron”.



Name, además, quien se considera un congresista estándar, dijo que no fue elegido por la oposición, pues considera que en el Congreso no hay mayorías ni oficialistas ni opositoras.



“Aquí no existe coalición de oposición ni yo la represento. Y tampoco existe una coalición de gobierno, que tampoco represento”, dijo este viernes durante una rueda de prensa este viernes.



Para el nuevo presidente del Congreso, lo ideal sería que se ejerza el ejercicio legislativo sin coaliciones y que las leyes se elaboren según las decisiones que los congresistas adopten con sus bancadas.





Y puntualizó que él no tiene problemas con el Gobierno. “Ojalá no pase de ser un buen senador a un mal ministro”, dijo sobre Velasco.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA

