Todo desafío de nuestras instituciones debe ser repudiado: Name tras trino de Petro

El presidente del Senado, Iván Name Vásquez, hizo un llamado al diálogo tras el duro pronunciamiento del presidente Gustavo Petro en la red social X este viernes, en el cual señaló una supuesta persecución a sus funcionarios cercanos, defendió la decisión de no ejecutar aún la suspensión contra el canciller Álvaro Leyva, ordenada por la Procuraduría, y convocó a marchas.



"Todo desafío nuestras instituciones democráticas debe ser repudiado dentro del marco de la Constitución y la ley", aseguró Name.



Sobre el Canciller, el Presidente dijo que estaba esperando la visita del Consejo de Seguridad de la ONU. "Solo he esperado que las delegaciones internacionales que vienen de EE. UU. y el Consejo de seguridad de Naciones Unidas sean atendidas correctamente y nos oigan".

La permanencia del canciller ha generado debate, pues, de acuerdo con el ordenamiento colombiano, dicha suspensión debía ser de inmediato cumplimiento.



Petro también se refirió a una “ruptura institucional” al señalar que la Fiscalía lo investiga.



Sin revelar evidencias de violaciones a los derechos humanos, el Jefe de Estado escribió que “se han allanado sindicatos, se ha torturado y se ha usado presiones sobre testigos para que se acuse al presidente y no han tenido éxito; desesperadamente sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad, políticos corruptos y sectores corruptos de la fiscalía buscan la salida del Presidente del cargo elegido por el pueblo”.



(Le recomendamos leer: Petro dice que no ha ejecutado suspensión de Leyva por visita de Consejo de Seguridad).



El Presidente, además, hizo un llamado a movilizaciones: "como presidente de la república debo avisar al mundo de la toma mafiosa de la Fiscalía y debo solicitar al pueblo la máxima movilización popular por la decencia".



El presidente del Senado se pronunció tras las declaraciones del mandatario. Dijo que todas las denuncias "en relación con las interpretaciones de los hechos judiciales o políticos" son válidas en un sistema democrático.



"Sin embargo, -añadió Name- la respuesta no puede ser el llamado al quebrantamiento de la institucionalidad como mecanismo para resolver nuestros conflictos".

Además, hizo un llamado al diálogo entre los espacios democráticos, en donde prevalezca el "entendimiento y el trámite de las diferencias".



(Además: Atención: primeras demandas contra decisiones de Leyva tras suspensión de Procuraduría).



Finalmente, envió un mensaje en su posición como presidente del Congreso: "me declaro sorprendido por la declaración del señor presidente de la República sugiriendo un llamado a la confrontación civil".

Todas las expresiones y denuncias en relación con las interpretaciones de los hechos judiciales o políticos que se registran en nuestro país son válidas y necesarias dentro de nuestro sistema democrático.



Sin embargo, la respuesta no puede ser el llamado al quebrantamiento de… — Iván Name Vásquez Senado (@IvanNameVasquez) February 3, 2024

Este es el mensaje que había mandado el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X:

Le solicito a todas las organizaciones de derechos humanos, partidos progresistas y organizaciones de trabajadores de Colombia y del mundo prestar atención a esta denuncia:



He escuchado a juristas destacados hablando de ruptura institucional en el caso del canciller de la… — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 2, 2024

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...