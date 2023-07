El presidente del Congreso, el senador Iván Name, hizo un llamado para que se respeten las instituciones y la separación de poderes. El pronunciamiento el jefe del Legislativo se da a propósito del enfrentamiento que sostuvieron este jueves el presidente Gustavo Petro y la procuradora Margarita Cabello por la suspensión por parte del Ministerio Público al alcalde de Riohacha.



"No le conviene al país enfrentamientos entre ramas del poder y órganos de control. Llamamos al respeto de la separación de los poderes e independencia de los órganos de control y al cumplimiento de normas vigentes", aseguró Name.



Y dijo, de manera enfática, aseveró que "modificaciones a nuestra legislación corresponden al Congreso".

Este jueves se vivió un 'choque de trenes' entre Petro y la Procuradora porque el jefe de Estado se negó a nombrar a un alcalde encargado para la capital de La Guajira luego de que el Ministerio Público sancionó al mandatario por presuntas irregularidades en obras del acueducto y alcantarillado.



"No voy a desacatar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque estas son obligatorias para Colombia", dijo el jefe de Estado.