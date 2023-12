Iván Name: ‘No vamos a tramitar la reforma de la salud de manera apresurada en Senado’

El presidente del Congreso, el senador Iván Name, de Alianza Verde, habló con EL TIEMPO sobre lo que fue este 2023 en el Legislativo, el cual estuvo marcado por las reformas sociales del gobierno del presidente Gustavo Petro.



Aseguró que han trabajado a un buen ritmo e insistió en que no se debe medir al Congreso por el número de leyes que apruebe. Además, dijo que el Senado se tomará el tiempo necesario para tramitar la reforma de la salud, la cual deberá cursar sus dos últimos debates en esa corporación a partir de febrero del 2024.



“La Cámara no tramitó la reforma apresuradamente y nosotros tampoco lo vamos a hacer de manera apresurada, sino de manera detallada y minuciosa para establecer su conveniencia para la nación”, aseveró.

¿Cuál es su balance de lo que fue este 2023 en el Congreso de la República?



El Congreso ha funcionado en sus tiempos y ha estado dedicado si se hace un análisis al trámite y a la decisión sobre las propuestas que ha tenido a su consideración, además de los debates de control político. Lo que pasa es que a veces algunos críticos califican al Congreso por el número de leyes, pero el Congreso no es una fábrica de leyes, es una instancia para debilitar también las leyes inconvenientes. Entonces, hemos estado, y continuaremos en febrero, estudiando las propuestas del Gobierno, las que tenemos de nuestros miembros y de las voces que están autorizadas para presentar proposiciones legislativas.



¿Cómo fueron estos primeros seis meses suyos en la presidencia del Congreso?



Primero que todo, enaltecido con esa responsabilidad que me adjudicó la plenaria del Senado el 20 de julio y que creo que he venido desempeñando de una manera no espectacular, como ha sido mi carácter y mi estilo, pero sí estableciendo, por su puesto, que el Congreso, como todas las ramas del poder público, tiene una dignidad inalterable porque si hay equivocaciones, como las ha habido a lo largo de la historia, pues no son las instituciones las que se equivocan, son los hombres. Y cuando es así, deben de ser sometidos al rigor de los procesos previstos y por ello no va a bajar o a mermar su condición institucional.

Este 2023 estuvimos inmersos en las reformas sociales, las cuales según el Ejecutivo iban a estar aprobadas en junio. ¿Cómo analiza el trámite de estas iniciativas?



El Congreso, a diferencia de lo que algunos pontífices de la democracia han dicho sistemáticamente, tiene una expresión muy conveniente, que son las sos cámaras, las cuales son una expresión todavía más refinada de la democracia frente a lo que algunos quieren, que es una sola cámara. Somos dos cámaras y, por ejemplo, en el caso de la reforma de la salud, ya la Cámara de Representantes le hizo el trámite y la aprobó. Ahora viene a consideración del Senado y la estudiaremos con el detenimiento que hizo la Cámara. La Cámara no tramitó la reforma apresuradamente y nosotros tampoco lo vamos a hacer de manera apresurada, sino de manera detallada y minuciosa para establecer su conveniencia para la nación.



Pero el Gobierno le meterá el acelerador porque si no está lista en junio se hunde...



El Gobierno no es el que maneja el acelerador, porque nosotros no somos un vehículo de carga ni de transporte ni tenemos freno ni tenemos acelerador. El Congreso tiene sus tiempos. Nosotros esperamos decidir en el periodo que culmina el 20 de julio la conveniencia de trámites de reforma como la de la salud y otras más, como la pensional, que fue anunciada y que salió de la Comisión VII de Senado. Primero, no debe de haber angustias y la velocidad aquí no es conveniente. Tenemos modelos de Estado que han funcionado por 30 años. La aprobación debe de estar en sintonía con la conveniencia nacional.

¿Por qué la reforma pensional no se discutió en la plenaria?



Lo que pasa es que la reforma pensional apenas, hace un tiempo, ha salido de la Comisión VII con tres ponencias distintas y con varios ponentes que no han firmado ninguna, de tal manera que hemos estado buscando las coincidencias y la armonización, pero se han mantenido las tres ponencias y ya fue anunciada para ir a la plenaria. Sin embargo, ya el tiempo nos indica que será a partir del año entrante que la estudiaremos en la plenaria.



Con este paso de los meses, ¿cómo fue su relación con la Casa de Nariño? ¿Volvió a hablar con el presidente Petro? ¿Volvió a Palacio?



No, nosotros mantenemos una relación de mucho respeto hacia el Presidente y hacia el Gobierno. Es una relación institucional, una relación de independencia de poderes y es una relación que esperamos que en vez de deteriorarse vaya escalando hacia arriba y no hacia abajo. Por ello, hemos estado en el proceso de manera normal y siento que el Congreso ha respondido, ha trabajado, pero dentro de la contabilidad que hacen algunos, si esperaban una aprobación apresurada de las reformas, pues no la va a haber, ni la ha habido. La Cámara se tomó su buen tiempo para el estudio de la reforma de la salud.

Cuando usted llegó a la presidencia del Senado dijo que no le gustaban las coaliciones y este semestre, de hecho, no hubo coalición de gobierno...



Me parece que en eso coincidimos con el Presidente porque después de que él liquidó la coalición hemos venido trabajando sin la presión de que unas mayorías quieran imponer sus decisiones sobre el resto de los componentes del cuerpo colegiado. Me parece que funciona mejor una brisa fresca cuando no hay una imposición de mayorías. Hoy estamos actuando de una manera mucho más libre y conveniente.

A propósito del archivo del cannabis, se habló de ‘jugaditas’, pero fueron las mayorías las que la hundieron, así como las mayorías en Cámara aprobaron la reforma de la salud...



Uno no puede hablar de ‘jugaditas’ cuando coincide con la voluntad del Gobierno una decisión del parlamento o cuando hay discrepancia entre ellos de señalar la irregularidad. No, hay unas decisiones que se toman. ¿Por qué no se recuerda que aprobamos su presupuesto, sus propuestas de paz, la reforma tributaria, el Plan Nacional de Desarrollo? En el caso nuestro interno, nadie ha hablado de ‘jugaditas’ en la Cámara para aprobar la reforma de la salud. Pero entonces ahora como no coincide con la simpatía del Gobierno lo del cannabis, se habla de que hubo ‘jugaditas’. No sé cuál. Ojalá me digan cuál fue la ‘jugadita’. Lo que hubo fue una proposición de archivo que triunfó sorpresivamente.



Este semestre hubo varias manifestaciones convocadas por el Gobierno, pero también de la oposición. ¿Usted cree que fueron una manera de presionar a las instituciones para la aprobación de las reformas?



Lo que es claro es que existe el derecho a manifestarse en las calles, en las plazas. Lo irresponsable es buscar que haya presiones, que no son convenientes para las decisiones. Una convocatoria a las calles puede resultar nefasta. Cualquier día un choque entre fuerzas en la calle puede llevarnos a una guerra civil y entonces nadie va a salir a responder por eso. Es el Congreso el escenario de la discusión de las propuestas y de la decisión sobre las mismas.

¿Qué opina de esos constantes llamados que hizo el presidente Gustavo Petro? ¿Se logró algo?



Los llamados deben de estar acompañados de actitudes. No se puede hacer un llamado a la paz con la punta del pie. Nosotros coincidimos con el Presidente en la conveniencia de un acuerdo nacional, un acuerdo nacional que tiene que empezar por uno de los ejes de la democracia que es el Congreso y convocando a todos los actores, saliendo a las regiones, convocando a las fuerzas políticas y sociales a que puedan manifestarse de manera pacífica, no sobre la base de presiones al Congreso ni de marchas que llevan a expresiones inadecuadas e inconvenientes, sino sentarse en mesas y en escenarios que puedan conducirnos a acuerdos sobre el difícil tema de seguridad nacional, que se ha ido agravando en todo el país.

El presidente Petro hizo unas duras declaraciones recientemente tras el hundimiento del cannabis, dijo que quienes ilegalizan reciben sobornos. Usted reaccionó y pidió respeto. ¿Cómo recibió ese pronunciamiento?



Fue muy desafortunado e inconveniente. Creo que manejar el Twitter de manera emocional lleva a arrepentimientos que después dejan no huellas, sino cicatrices. Sin embargo, nuestra madurez democrática, nuestra disposición positiva a discutir y acordar y a respetarnos como entidades de una democracia son las que van a prevalecer. Nosotros en el Congreso no vamos a salir a un pugilato con el Gobierno para que nos califique o nos descalifique; nosotros no lo hemos hecho con el Gobierno. Respetamos la figura presidencial y la rama del Gobierno y el poder público. Esperamos un trato de igual respeto hacia nosotros.

¿Cómo vio este semestre el papel de los ministros en el Capitolio?



He dicho que el gabinete tiene un balance que no es muy satisfactorio. Su ejecución es casi mínima y por ello el Gobierno y el Presidente tendrán que revisar ese desempeño en búsqueda de la mayor eficacia y conveniencia a sus proyectos y a sus propuestas. Esperamos que el nuevo año traiga mucha reflexión, mucha serenidad, mucha disposición a acertar. En esa medida, habrá que revisar el gabinete para que tenga la mayor conveniencia con los intereses nacionales.

¿Cree que debe de haber cambio de ministro de lnterior?



No, eso sería un poco inconveniente que el Legislativo se proponga calificar, salvo cuando se trate de mociones de censura, que ya tienen otro nivel. Nosotros no vamos a recomendar nada porque ese es un fuero presidencial, esas son decisiones del presidente de la República.

¿Usted cree que el país va bien?



No. Tengo que decir que el país está en una grave crisis de seguridad nacional que se ha agravado, que los índices económicos y la circunstancia hoy del balance no son las mejores, pero también tengo que decir algo y es que los problemas de nuestro país no comenzaron con Petro, posiblemente se han agravado en algunas áreas, pero la solución a los problemas de Colombia es pensar en un nuevo modelo geopolítico que permita unas regiones autonómicas que logren desarrollarse. Esa es la única manera en que podemos erradicar el atraso, la pobreza y la guerra.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA

