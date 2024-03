Iván Name pide respeto a la autonomía del Congreso tras señalamientos de Petro

Name, durante la sesión plenaria de este miércoles 6 de marzo, 24 horas después del pronunciamiento del jefe de Estado y pidió respeto por el Parlamento y calificó el comentario del mandatario como inconveniente.

"Lo que pediría en esta coyuntura, en ese momento cuando el señor Presidente de la República me ha señalado como un presidente del Congreso que se jacta de que va a hundir los proyectos, es manifestarle respeto, no por el honorable senador Iván Name sino por el honorable Senado y el Congreso", dijo el senadora en la plenaria que se levantó por falta de quorum en medio de la votación de impedimentos de la reforma pensional.

Iván Name - Gustavo Petro Foto:Néstor Gómez. EL TIEMPO - Compartir

Y agregó que ese pronunciamiento es "inconveniente, una intervención al fuero independiente y autónomo del Parlamento".

"Pedimos independencia, respeto y, ojalá, que no haya intervención de otra rama ofreciendo, quitando o poniendo como ha sido un sistema del modelo presidencial colombiano", remató Name.

El presidente Petro, por su parte, respondió a Name y pidió "responsabilidad con la tercera edad de Colombia".

MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA