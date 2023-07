En la votación para la elección del presidente del Senado, dignidad que le corresponde a la Alianza Verde, se entregaron dos papeletas: las de Iván Name eran hojas impresas y con un diseño elaborado, mientras que las de Angélica Lozano simplemente tenían su nombre.



Lo que llamó la atención durante el conteo es que varios de los que entregó Lozano aparecieron con su nombre tachado y reemplazado por el de Name. Tal parece que varios congresistas no querían dejar ni la más mínima huella de su voto, entre ellos, varios del Pacto Histórico.



(Además: Los secretos de cómo Name se quedó con presidencia del Congreso y ganó pulso a Angélica)

El retraso en el Congreso





Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro, presidente. Foto: Diego Caucayo. EL TIEMPO

La instalación del Congreso estaba prevista para las 2 de la tarde, pero la citación se aplazó para las 4 y el presidente Gustavo Petro, quien en la mañana había estado en San Andrés celebrando el 20 de julio, llegó casi a las 5. Esto causó molestia entre algunos sectores políticos, quienes culparon al Presidente por el retraso de la instalación. Sin embargo, en la Casa de Nariño aseguran que el mandatario y los ministros que lo acompañaron estaban listos desde las 3:30 de la tarde para cruzar por la plaza de Armas y llegar al Capitolio, pero no había quorum en el recinto, lo que retrasó su llegada.



(Lea: Presidente Petro llama a un 'acuerdo nacional' tramitado a través del Congreso)

Eljach, en televisión



El secretario del Senado, Gregorio Eljach, tendrá este semestre un programa de televisión, Pedagogía de la ley, que se transmitirá en el canal del Congreso. El objetivo es, en compañía de legisladores, juristas, profesores, académicos e investigadores, hacer pedagogía legislativa. Será un programa de corte jurídico-pedagógico para explicar la naturaleza y el espíritu de las leyes y actos legislativos. El primer capítulo se estrenará el jueves 27 de julio y contará con la participación del magistrado del Consejo Nacional Electoral César Lorduy y la representante de la Alianza Verde Catherine Juvinao.