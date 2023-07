El senador Iván Name, presidente del Congreso, aseguró en la tarde de este lunes, tras reunirse con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, que en el Ejecutivo hay disposición para que salgan las reformas del Gobierno, así como las de origen parlamentario.



"Las leyes deben de tener un tránsito detenida y minuciosamente analizadas. El Congreso no es solamente una fábrica de leyes, es también una instancia de la democracia para lo que no convenga, no salga. Pero tenemos el entendimiento y la disposición para que salgan las reformas propuestas por el Gobierno y propuestas por el Congreso", aseveró Name tras un poco más de dos horas de reunión con el Jefe de Estado.



El senador de la Alianza Verde, quien fue elegido como presidente del Legislativo en la noche del 20 de julio tras derrotar a Angélica Lozano en la puja por la dignidad, dijo que "el Congreso no solamente analiza las reformas del Gobierno, sino sus propias propuestas internas para que sea lo que convenga lo que haya de salir en los convenios, en el trámite y en el análisis de las leyes, que estoy seguro que marcarán una ruta positiva para el país".

Iván Name, senador de la Alianza Verde Foto: Diego Caucayo

Había bastante expectativa sobre este encuentro entre Name y Petro, pues desde la semana pasada se esperaba que se llevara a cabo el encuentro, pero esto no había sido posible. Sin embargo, el jefe de Estado sí se reunió con el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, quien contrario al senador de la Alianza Verde tenía el visto bueno de la Casa de Nariño para ocupar la dignidad.



El mismo Name había anunciado desde que ganó la Presidencia del Senado que buscaría una cita con Petro, quien en el pasado fue su compañero en la Comisión I del Senado.



"Solicitaré el lunes (24 de julio) una audiencia con el señor Presidente para presentarle el saludo como mandatario de los colombianos y para ofrecerle todas las garantías a sus iniciativas y de su gobierno, para reiterarle aprecio y respeto y el deseo de que tengamos un entendimiento fluido, respetuoso y digno entre todas las ramas del Poder Público", dijo en entrevista con EL TIEMPO.



Además, Name y Petro chocaron en el pasado. El hoy jefe de Estado cuestionó la forma de hacer política del senador de la Alianza Verde y aseguró que era el jefe de un clan. Asimismo, cuando la entonces senadora Claudia López habló de hacer una coalición anticorrupción, Petro dijo que para esto primero debían sancionar en la Alianza Verde al senador Name.



