El nuevo presidente del Congreso, el senador de Alianza Verde Iván Name, buscará la semana que se inicia una reunión con el presidente Gustavo Petro para ofrecerle todas las garantías para la discusión de las reformas sociales que el Gobierno ya presentó al Legislativo, así como las que radicará.



“Solicitaré el lunes una audiencia con el señor Presidente para presentarle el saludo como mandatario de los colombianos y para ofrecerle todas las garantías a sus iniciativas y de su gobierno, para reiterarle aprecio y respeto y el deseo de que tengamos un entendimiento fluido, respetuoso y digno entre todas las ramas del Poder Público”, aseguró Name en diálogo con EL TIEMPO.



(Entrevista: Iván Name: 'Le ofreceré a Petro todas las garantías para sus reformas sociales')

Además, desde su posesión, el jueves en la noche, tras ganarle el pulso a su compañera de bancada Angélica Lozano, para quedarse con la presidencia del Senado, ha insistido en ayudar a construir el acuerdo nacional del que habló el jefe de Estado cuando instaló el Congreso.



“Trabajaremos juntos, en este llamamiento, como él lo pidió durante la instalación del Congreso: un acuerdo nacional para las modificaciones que necesita la patria”, ha dicho en sus intervenciones.



(Lea también: Los secretos de cómo Name se quedó con presidencia del Congreso y ganó pulso a Angélica)

Facebook Twitter Linkedin

Iván Name, presidente del Senado. Foto: Prensa Senado



Pero el congresista, que es de un perfil discreto –él se define como un senador estándar–, ha insistido en que se debe dar igual importancia a los proyectos propios del Legislativo que a las iniciativas impulsadas por la Casa de Nariño.



De hecho, el viernes, durante una rueda de prensa, afirmó que “las reformas que saldrán de aquí son las reformas del Congreso, no las reformas del Gobierno. Es decir, aquí no puede entrar una propuesta y salir idéntica porque sea la voz de Dios. Aquí lo que entra es para la discusión, para el aporte (...). Aquí no hay ninguna reforma virginal que nos imponga nadie”.



Para el senador, las reformas son necesarias para el país, pero no necesariamente las del Gobierno. “Estoy de acuerdo con las reformas que hay que hacer, no con las reformas del Gobierno, necesariamente. Esa es una propuesta que vamos a analizar, que muy probablemente acompañemos en gran parte de ellas, que tengamos discrepancia en otras, pero las reformas que saldrán de aquí son las reformas del Congreso, no las reformas del Gobierno” y agregó que las reformas que saldrán del Congreso son las que realmente le sirvan al país.



(Le puede interesar: La 'jugadita' de las papeletas que definieron nuevo presidente del Senado / En Secreto)



Aunque el presidente del Congreso considera necesario tender puentes con el Gobierno, así como con las cortes, en pro de la institucionalidad, la relación con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, parece, por ahora, distante. “El ministro no aceptó dialogar conmigo” previo a su elección.



Según Name, Velasco, quien es su excompañero de Congreso, dijo que a él lo habían elegido dirigentes tradicionales, frente a lo que el nuevo presidente del Senado respondió que el jefe de la cartera política es un líder tradicional “derrotado” acogido en el Gobierno y que, seguramente, hubiera votado por él si este continuara en el Capitolio.

Facebook Twitter Linkedin

Elección del presidente del Senado, entre Iván Name y Angélica Lozano. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO - Prensa Senado - Diego Caucayo

A propósito de Velasco, Name le aseguró a EL TIEMPO que durante la elección del presidente del Senado, el jueves, “registré unas actitudes de intromisión en la autonomía del Congreso por parte del ministro del Interior”, y frente a las acusaciones de algunos sectores liberales sobre intromisiones del mininterior en la colectividad, afirmó que “no lo conozco, no intervengo en ello. Defiendo la institución del Congreso, y a sus miembros, pero no sé de otras mayores diferencias que pueda tener con los congresista”.



Sobre su llegada a la presidencia del Congreso, aseveró que él no considera haber sido elegido por la oposición ya que, a su juicio, en el Congreso no hay mayorías ni opositoras ni oficialistas.



(Lo invitamos a leer: Tenemos que construir al lado del gobierno Petro: Andrés Calle, presidente de la Cámara)



De hecho, considera que no debería haber coaliciones sino que sean los congresistas, tras las decisiones que se tomen en bancada, quienes decidan cómo construir las iniciativas.



No obstante, algunos sectores afirmaron que el expresidente Iván Duque fue uno de los que promovió el nombre de Name para presidir el Congreso. Frente a esto, Name aseguró a EL TIEMPO que “durante cuatro años, como lo hice con Santos y como lo quiero hacer con Petro, no he hecho sino ayudar desde el Congreso a sacar las más convenientes reformas. No puedo evitar que el expresidente Duque pueda tener alguna simpatía conmigo porque, además, debe tenerla, porque ayudamos en el Congreso a su gobierno, como queremos ayudar a este y a los que vengan. Así que eso no me quita ninguna transparencia ni me quita ninguna calidad. Sino, por el contrario, me parece un reconocimiento de aprecio personal de él hacia mí”.



Otro de los temas a destacar por Name son los llamados a las calles, consideradas por algunos sectores como presiones al Congreso y a las cortes. “Nadie nos puede generar miedo porque las instituciones están por encima de las individualidades”, apuntó.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA