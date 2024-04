Iván Name: 'El presidente Petro cae cada vez más en oídos sordos'

El presidente del Congreso, el senador Iván Name, volvió a cuestionar la reacción del presidente Gustavo Petro luego del hundimiento de la reforma de la salud en la Comisión VII del Senado.

El jefe del Legislativo le pidió pruebas a la cabeza del Ejecutivo, quien aseguró que el archivo de su proyecto bandera se dio por influencia del grupo Keralty, que está en el negocio de las EPS.

Iván Name - Gustavo Petro Foto:Néstor Gómez. EL TIEMPO - Compartir

"Si tiene pruebas, que lo demuestre y le daremos el trámite legal. Pero si no, no puede envilecer la democracia ni acusar al Parlamento que lo que está es cumpliendo es con su deber", aseguró Name este viernes desde Ibagué, donde participó de una audiencia pública sobre autonomía regional.

Además, dijo que son varios los llamados al respeto que se le han hecho al mandatario, pero estos no tienen mayores efectos. "Hacemos un llamamiento al Presidente, pero creo que cae cada vez más en oídos sordos. Ayer o antier habló de un golpe. ¿Cuál es el golpe que nos está prometiendo el presidente de Colombia".

Hundimiento de la reforma de la salud. Foto:Milton Díaz. EL TIEMPO Compartir

Y reconoció que la relación armónica entre las ramas de poder no pasan por su mejor momento.

"Con esa voz altisonante -la del presidente Petro-, y con ese tono amenazante, el país está en enrutándose por una inconveniente relación entre los poderes públicos. Hacemos un llamado a la cordura, a la ponderación, a la serenidad", remató Name en declaración a periodistas.

Según el presidente Petro, en la Comisión VII del Senado, donde 9 de 14 senadores votaron a favor del archivo que se tramitó durante 14 meses en el Congreso, los derrotó "una violación flagrante de la constitución y la ley".

"Mírese por donde se mire, recursos públicos de la salud financiaron campañas o recursos extranjeros financiaron campañas y partidos. Eso está prohibido por la Constitución y la ley. Es de un inmenso peligro para la democracia colombiana porque indica no solo la privatización corrupta de la política, sino la pérdida de la soberanía nacional", afirmó el mandatario después de la derrota que vivió en el Capitolio.

MATEO GARCÍA - REDACCIÓN POLÍTICA