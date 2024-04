Iván Name denunciará a Gustavo Bolívar por participación en política: 'Quieren incendiar el país'

El presidente del Senado, Iván Name, anunció que interpondrá una denuncia contra el director del Departamento de Prosperidad Social, DPS, Gustavo Bolívar, por presunta participación en política. Bolívar aseguró, luego de que Name levantara la sesión en la que se discutía la reforma pensional, que se fracturaba la democracia representativa.

“La voz de los cínicos, como el señor Gustavo Bolívar, a quien voy a denunciar por participación en política y que quieren incendiar el país. Esos son los incendiarios y los funcionarios que hoy depredan el Gobierno y también los voy a enfrentar porque no voy aceptar que la voz del cínico sea el que esté categorizando nuestra actividad, señalándola cuando en realidad hemos tenido toda la buena voluntad y disposición. La intención y los hechos son los que demuestran que el Congreso ha estado sesionando”, afirmó Name luego de un foro de Regiones Autonómicas, realizado en la Universidad de San Buenaventura de Cali.

Iván Name, presidente de la Cámara Foto:Prensa Cámara Compartir

El director del DPS hizo un llamado a la movilización en respuesta al "sabotaje" a las reformas sociales en el Capitolio y señaló directamente a Name: "El presidente del Senado Iván Name, sigue saboteando las reformas que necesita el pueblo con la complicidad de las mayorías legislativas. Se ha roto la democracia representativa. Los congresistas ya no representan al pueblo sino a las élites y sus intereses. El pueblo tiene que hacerse sentir", comentó.

Esa declaración llevó a la contestación de Name, quien sostuvo que los congresistas no están obligados a seguir la voluntad presidencial. Por eso, apuntó, decidió levantar la sesión del miércoles, en forma de protesta a las críticas del presidente Gustavo Petro contra los parlamentarios que votaron por el archivo de la reforma de la salud.

Presidente Petro - Debate de la reforma pensional Foto:Presidencia - César Melgarejo. EL TIEMPO Compartir

"Es un gesto de protesta contra la permanente acusación en contra del Parlamento por parte del presidente Petro, porque no estoy dispuesto a aceptar que siga haciendo su método de estar de acuerdo y ser coincidente cuando votamos lo que él quiere y salir a despreciar institucionalmente al Parlamento cuando nos pronunciamos de manera diferente", dijo.

Tras los dichos de Name, Bolívar aseguró que con su decisión "enterró la reforma pensional", la cual cuenta con los tiempos justos para discutirse y votarse antes del 20 de junio o será archivada por falta de trámite.

Juan Pablo Penagos Ramírez

POLÍTICA