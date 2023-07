El senador Iván Name desayunó este jueves 20 de julio siendo virtual presidente del Congreso. Durante el almuerzo seguía perfilándose como la persona que ocuparía la dignidad en la nueva legislatura. Pero a la hora de la cena, cuando en la plenaria del Senado les empezaron a repartir la comida a los congresistas, las cuentas no estaban tan claras.



Su compañera de bancada, Angélica Lozano, parecía tener escrito el discurso que les daría a sus colegas y al país como nueva presidenta del Ejecutivo. Y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se mostraba confiado en que ella iba a ganar tras retirarle el respaldo del Ejecutivo a Inti Asprilla.

A la Alianza Verde, que le corresponde ocupar la presidencia del Senado para la legislatura que se inició, vivió una intensa puja durante las últimas semanas para elegir un candidato. Si bien desde un principio las mayorías de esta colectividad consideraron presentar a Lozano como su candidata, fueron surgiendo otros nombres.



Inti Asprilla, Angélica Lozano, Ariel Ávila e Iván Name están en la puja. Foto: Archivo

Asimismo, era un secreto a voces que el presidente Gustavo Petro tenía vetada a Lozano. ¿La razón? La senadora es esposa de Cladia López, alcaldesa de Bogotá, quien en el último año ha tenido una distante relación con el jefe de Estado.



El primer nombre alternativo que surgió fue el de Inti Asprilla, quien tenía desde un principio el apoyo del Gobierno. Asprilla, si bien no hace parte del Pacto Histórico, comulga con las ideas progresistas y es muy cercano a congresistas de esta vertiente, como la senadora María José Pizarro.



En la Casa de Nariño veían con buenos ojos que este senador fuera el presidente del Senado en una legislatura clave, pues el gobierno del presidente Petro insistirá, una vez más, en sus reformas sociales, por lo que tener aliados en las mesas directivas podría acelerar el trámite de estos proyectos.

Angélica Lozano e Inti Asprilla, senadores Foto: Diego Caucayo. EL TIEMPO

Pero en el Congreso no veían con buenos ojos la llegada de Asprilla a la Presidencia. Lo tildan de radical.



Entonces, ante la imposibilidad de generar consensos entre estos dos nombres, surgió un candidato impulsado por los sectores independientes y la oposición: el discreto senador barranquillero Iván Name. Ariel Ávila también tuvo la intención de aspirar, pero finalmente esta candidatura no despegó.

La reunión en el Ópera

Aunque el miércoles la senadora Lozano, en reunión de bancada, obtuvo 8 de 13 votos para ser la candidata única del partido, Name, Asprilla y Fabían Díaz -nunca manifestó su intención de aspirar- desconocieron la decisión y ni siquiera estuvieron presentes al momento de votar. Ávila, por su parte, se abstuvo.



En la mañana Lozano, Asprilla y Name seguían decididos a poner en consideración su nombre a la plenaria. Si iban los tres, esto dejaba a Name como virtual ganador, pues ya tenía asegurados 44 votos de 106 (conservadores, uribistas y Cambio Radical, Mira-Colombia Justa Libres y el suyo).

Luis Fernando Velasco y Alexander López Foto: Diego Caucayo

Los 66 restantes se dividirían entre Lozano y Asprilla. La primera, por ejemplo, iba a contar con el apoyo de 13 liberales y, probablemente, con 10 de su bancada, contando el propio. Asprilla, por su parte, podría quedarse con los 20 del Pacto. Los 5 de Comunes podrían para para uno de ellos dos mientras que los 10 de 'la U' podrían inclinarse principalmente para Name.



Bajo este panorama, el voto limpio no le favorecía al Gobierno y tuvo que ceder. Hacia el mediodía se convocó a una nueva reunión de bancada de la Alianza Verde en el Hotel de la Ópera, a una cuadra del Capitolio Nacional.



Hasta allí llegó el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, e hicieron un acuerdo: El Gobierno apoyaba la candidatura de Lozano si ella se comprometía a dar todas las garantías para la agenda reformista del Gobierno.



Este pacto de la Ópera quedó en firme hacia las 3 de la tarde, cuando los verdes emitieron un comunicado en el que refirmaron que esta colectividad es de gobierno.



"Reafirmamos que la Alianza Verde es Partido de Gobierno del Presidente Gustavo Petro y la Vicepresidente Francia Márquez. Nuestro respaldo seguirá siendo decidido para apoyar la agenda del cambio, en donde esperamos que las reformas presentadas por el Gobierno Nacional sean concertadas y discutidas con la Alianza Verde. Siempre estaremos prestos a debatir y aportar insumos para mejorar las propuestas del Gobierno, en beneficio de las y los colombianos", se lee en el documento.



Urna de votación para la presidencia del Senado. Foto: Prensa Senado

El panorama, entonces, se despejó. Asprilla tras quedarse sin el respaldo del Gobierno, que ordenó al Pacto votar por Lozano, no tenía otra opción que retirarse.



Con los dos candidatos, Name seguía con los mismos 44, mientras que Angélica podría llegar a 53 con los 20 del Pacto Histórico, 13 liberales, 13 verdes, 5 Comunes y los dos de movimientos indígenas. Los 10 de 'la U', que estaban divididos, serían claves.

La hora clave

Cuando se levantó la sesión del Congreso en pleno, hacia las 7:40 de la noche, el Senado fue citado para las 8:30 p. m. Angélica y Name se movían por la plenaria y hasta apareció la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien asistió a la instalación del Congreso.



Una vez comenzaron las postulaciones, tanto la Alianza Verde como el Pacto Histórico se alinearon y presentaron a la plenaria la candidatura de Angélica.



"Hemos respaldado la candidatura de la colega Angélica Lozano. Pero, además, quiero decir que Angélica en su trabajo público y en su trabajo político es una mujer que tiene unos atributos que nos van a revestir con plenas garantías el ejercicio. Es una mujer que escucha y concilia", dijo la senadora Andrea Padilla cuando la postuló.

Uno debe ser sereno en la victoria y altivo en la derrota. ✊🏾Fuerza✊🏾 pic.twitter.com/vyqQcwvOvy — Inti Asprilla (@intiasprilla) July 21, 2023

Inti Asprilla, por su parte, dio un duro discurso cuando declinó su candidatura y le reclamó al Gobierno por haberle retirado el apoyo. "Claro que es traumático ver al Gobierno hacer campaña por la persona con la que me enfrenté arduamente en el partido para que Gustavo Petro fuera presidente. Es sumamente doloroso", dijo y agregó: "Dirá la historia, Gobierno y señor Velasco (ministro de Interior), si valió la pena la victoria pasando por los que luchamos. Leal hasta la muerte, seguiré defendiendo el cambio".



Y Name, quien se postuló él mismo, dijo que Angélica es una mujer grande, admirable, y que representa una opción válida "pero puedo representar un parlamento al que no le pesa la soga en el cuello del presidencialismo. Aquí, esta noche, se decide no la aspiración de un senador raso, sino la dignidad del Senado para elegir al presidente del Congreso. Aquí no va a elegir los palacios, va a elegir el Capitolio".

Angélica Lozano tras perder la presidencia del Senado. Foto: Diego Caucayo

Cuando concluyeron las postulaciones, uno a uno fueron pasando los 106 senadores a depositar su voto, el cual es secreto, en las urnas. El ministro del Interior, quien estaba en la mesa directiva, seguía el conteo atentamente con preocupación. Y fue a las 22:50 cuando alguien de la comisión escrutadora dijo que Name ganó.



Abrazos iban y venían entre los opositores, que habían derrotado al Gobierno, mientras que Angélica estaba en su curul hablando con otros congresistas e ignoraba lo que pasaba en la mesa directiva. Ni si quiera dirigía su mirada hacia ese lugar. Y una vez se percató que Name iba a pasar por su lado, le dio la espalda.



El ministro Velasco, quien horas antes había dicho en una entrevista de televisión que ministro que no diera resultados debía dejar su cargo, fue el primero que abandonó el recinto.



Casi a medianoche, el nuevo presidente del Congreso dio su primera declaración a la prensa afuera del recinto del Senado y posteriormente se dirigió a su nueva oficina, donde celebró la victoria.





MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA