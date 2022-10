El senador Julián Gallo (también conocido como Carlos Antonio Lozada), del partido Comunes, habló con EL TIEMPO sobre la ‘paz total’ que plantea Gustavo Petro y el reto que significa negociar con las disidencias.



De ‘Iván Márquez’ dijo que la sociedad debe avanzar, por lo que considera que ante una eventual negociación podría haber ‘perdón social’.



Ahora son partido de gobierno, ¿cómo es esa dinámica y más con un presidente que estuvo en una guerrilla?



Es impensable para nosotros que en tan corto tiempo se hubiese dado ese cambio. Nos ha alegrado mucho la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia porque nos cambió completamente el escenario. Hemos visto que la dinámica en el Congreso nos ha cambiado porque hemos podido a ayudar a impulsar la agenda legislativa del gobierno pero también que hemos logrado avances en nuestras propias iniciativas con perspectiva de que sean aprobados algunos proyectos. Seguramente no todos, pero sí algunos. Antes era más difícil, prácticamente imposible.



Iván Márquez y su disidencia. Foto: Archivo Particular

Ahora se encuentra con Humberto de la Calle en el Senado, ¿cómo ha sido eso?



Con Humberto de la Calle hemos podido intercambiar opiniones en algunos temas puntuales como la reforma política. Coincidimos en los desarrollos que debe tener el acuerdo de paz, pero también persisten diferencias, pues él tiene la perspectiva de esos temas desde lo que es un representante del establecimiento, que lo ha sido siempre. La perspectiva nuestra es que esos acuerdos se implementen en la transformación del país, pero tenemos un diálogo muy cordial, muy cercano.



¿Cómo ve los diálogos con el Eln?



Creo que esa política de paz total está llamada a convertirse en un pilar fundamental. Creo que la propuesta de ‘paz total’, si hay que definirla en una palabra, es audaz. En eso ha sido muy audaz el presidente Petro y, por lo tanto, es una apuesta muy arriesgada. ¿Por qué? Si eso llegara a fracasar, que ojalá no fracase, pues obviamente el costo político que le va a generar al gobierno es bastante alto.



¿Qué piensa del mensaje de implementar el acuerdo y de hacer la ‘paz total’?



Si usted ve todos los pilares del programa de Gobierno, de una u otra manera, pasan por el acuerdo, entonces convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida y de la productora de alimentos, pues los llevó a la reforma rural integral. Y ese anuncio del acuerdo con Fedegan de la compra eso de millones de hectáreas, diría que es el acontecimiento y el hecho político y económico más importante de los últimos años.



¿Qué hacer con las disidencias e ‘Iván Márquez’? Se habla de que traicionaron la paz.



Ese tema es de los más complejos para resolver. Hay que ver los dos aspectos: político y jurídico. El jurídico está determinado por los compromisos que se firmaron con el Estado, que dejó establecido que quien reincidiera perdía, salía del sistema. Eso está claro. Pero hay otros elementos políticos que dejan que eso no sea tan claro, finalmente.

La #PazTotal no da más espera. Se sigue debatiendo proyecto que permite esa paz completa que necesita Colombia. La ponencia recoge experiencias del proceso de paz con las otrora FARC-EP, tenemos el llamado histórico de aprobar hoy esas garantías para que sea política de Estado. pic.twitter.com/Nem6n4p1Lx — Julián Gallo (@JGalloComunes) October 10, 2022

Esta discusión apenas se está iniciando. Ya se ve el ánimo de las fuerzas políticas en el Congreso. Si me pregunta, hoy no hay ambiente político para abrir un camino que allane la llegada de ellos por la vía de un reconocimiento político. La sociedad y el Estado tendrán que evaluar si finalmente nos quedamos en los señalamientos anteriores y persistimos en la prolongación del conflicto o avanzamos hacia una salida que nos permita por fin ver la posibilidad de esa paz total. Yo lo enmarcaría en la propuesta que hizo en su momento Petro del ‘perdón social’.



¿Entonces para usted qué se debe hacer?



Avanzar, avanzar como sociedad. Quedarnos girando en torno a unas ideas fijas me parece que sería un error y una pérdida de una oportunidad enorme.



¿Qué opina de las nuevas relaciones con Venezuela?



Pienso que es volver a poner las relaciones con Venezuela y con todos los países en el punto donde deben estar. La autodeterminación de los pueblos, la no injerencia de un Estado en los asuntos de otros estados la no intervención es lo que debe regir.

Lo que nos demuestra la reanudación de las relaciones es que los perjudicados fueron los dos pueblos por un capricho.



MATEO GARCÍA

Redacción Política

En Twitter: @teomagar

matgar@eltiempo.com