En medio del discurso que realizó este miércoles el presidente Iván Duque en la posesión de un nuevo Congreso fue abucheado por algunos de los congresistas que se encontraban en el recinto, cuando presentaba un balance de su gestión de los últimos cuatro años.



La situación llevó, incluso, a que el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, le pidiera a la seguridad del Congreso intervenir ante los alegatos y poner orden en el lugar. Esto, porque los gritos y la algarabía incluso llegaron a impedir que el saliente primer mandatario siguiera con su alocución.



En la primera parte de su intervención, el presidente Duque hizo un recorrido sobre las diferentes dificultades que enfrentó el país en su periodo presidencial, en donde habló de la panademia del covid-19, el huracán que devastó la isla de Providencia, entre otros.



El Jefe de Estado procedió a realizar un balance sobre las acciones que implementó en el periodo de 2018 y 2022.



"La transición energética se expandió en nuestro gobierno": Iván Duque "La transición energética se expandió en nuestro gobierno": Iván Duque El presidente Iván Duque durante su discurso en el Congreso. Foto: Diego Caucayo

“Gobernamos ante todos estos desafíos con fe y con coraje, nada nos detuvo en el camino de transformar al país. Hoy Colombia ha puesto primero la equidad, ha logrado hitos históricos en el gasto social, avanza en educación, incluyendo la educación universitaria pública gratis para los estratos 1, 2 y 3 y tiene la mayor cobertura de salud de su historia”, señaló.



Posteriormente, el mandatario habló de las acciones que realizó en el campo y el sector agrícola del país. Fue ahí, donde un grupo de congresistas se levantó de sus puestos con imágenes, algunas de ellas de líderes sociales asesinados, y empezó a abuchear al mandatario. Algunos incluso aseguraban que estaba diciendo mentiras.



"Entregamos más de 50 mil títulos de propiedad rural, convirtiéndonos en el Gobierno que ha brindado más tierra a los campesinos de Colombia en nuestra historia reciente. Este proceso de equidad nos demostró que se puede hacer justicia social en el campo sin expropiaciones y prejuicios, viendo la alegría de cada nuevo propietario que construye sus sueños", indicó el presidente.



En ese instante, otros congresistas de su partido de Gobierno, el Centro Democrático, lo respaldaron y aplaudieron.



El presidente Iván Duque, por su parte, no realizó ningún comentario y continuó con su intervención: “Ese compromiso indeclinable de la paz con legalidad avanzó en los territorios mientras tenemos un compromiso irrestricto con la generación de oportunidades”.



Ahí, nuevamente un grupo de congresistas empezó a gritarle "mentiroso". Situación que hizo que el presidente Duque parara brevemente su discurso.

"Ese compromiso irrestricto con la paz -continuó- y la generación de oportunidades productivas para las más de 12 mil personas de reincorporación ha contado con el respaldo y el reconocimiento de la ONU y la Unión Europea. Ese mismo compromiso, honrando los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición nos permite decir que hemos brindado todo el apoyo necesario a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Comisión de la Verdad, lo hemos hecho desde el respaldo institucional y financiero para que con base en sus hallazgos todas las víctimas sean incluidas y se instale en la sociedad un debate nacional que nos permita alcanzar una verdad sin sesgos, reafirmando que la violencia nunca ha sido ni será una alternativa viable en Colombia", indicó.



Duque también recibió abucheos y aplausos cuando dijo que es el narcotráfico el principal motor del asesinato de líderes sociales.



Debido a que los gritos en el recinto continuaron, el presidente del senado, Juan Diego Gómez, le pidió a uno de los senadores hacer el uso de la palabra cuando fuera el turno de la bancada de oposición.



"Perdóneme, pero si esa es la forma que tiene le pido el favor a la seguridad del Congreso que se encargue de prestar el orden, esas no son las formas en el recinto de la plenaria del Congreso de la República. No son amenazas, es real, les pido que guarden compostura, tienen apenas el presidente termine 20 minutos para que hagan sus intervenciones", puntualizó Gómez.

