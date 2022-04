El senador electo, Iván Cepeda, este miércoles rindió declaraciones relacionadas con el caso de la congresista Piedad Córdoba (Pacto Histórico), quien está involucrada en una indagatoria por parte de la Corte Suprema de Justicia, por presunta manipulación de secuestrados por parte de las extintas Farc.



Cepeda declaró que los vínculos sostenidos por Córdoba con el grupo guerrillero, estaban expresamente ligados a la delegación que realizó el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.



Además, el senador indicó que las reuniones que tuvo la congresista con guerrilleros y comandantes subversivos se dieron por su mismo rol como intermediadora del Gobierno nacional.

En tanto, Cristina Lombana -magistrada encargada del caso- le mostró a Cepeda algunos correos electrónicos con fecha de septiembre de 2009, en los que aparece el nombre del senador, por la facturación de una agencia de viajes que pide el pago por los pasajes. Esos correos fueron dados a conocer por Andrés Vázquez, exasesor de Córdoba.



En los correos revelados en la Corte, se evidencia que Cepeda y otras personas como Lilia Solano, Victor Moncayo, Teofilo Medina, Iván Rueda y Piedad Córdoba, cobraban a una agencia de viajes para pagar tiquetes a Bariloche (Argentina), que, según el senador, fue realizado para asistir a una cumbre latinoamericana de presidentes.



Lombana cuestionó si se había tratado de un viaje financiado, y Cepeda respondió que tendría que buscar la factura, porque no recordaba ese recibo en particular.



Asimismo, la magistrada le preguntó por las demás personas que aparecen relacionadas en la factura y el congresista indicó que creía que todos pertenecían a 'Colombianos y Colombianas por la Paz'.



"Aunque no estoy seguro que la participación en esa cumbre haya sido hecha por el movimiento como tal”, recalcó el senador.

Cuando se le cuestionó si conocía otras actividades desarrolladas por Piedad Córdoba junto a las Farc, Cepeda reafirmó que él estuvo presente en los diálogos de paz de La Habana que se desarrollaron entre el 2012 y el 2016. En ese lugar, según narra, Córdoba también hizo presencia con autorización del Gobierno nacional, presidido en ese entonces por Juan Manuel Santos.



"Hasta donde recuerdo, hubo una reunión en la que estábamos presentes distintos miembros de organizaciones de sociedad civil y la delegación de paz. Reunión autorizada por el gobierno, y que tenía que ver con el proceso. Posteriormente, hubo otra visita en la que se discutieron con Farc, estuve presente yo y estuvo la Senadora, en las que se discutieron temas del proceso de paz, también autorizada por el gobierno", narró el congresista del Polo Democrático.



Cepeda fue cuestionado por el procurador delegado en referencia a reuniones entre los implicados, el congresista señaló que tenía conocimiento de reuniones en 2007: una con locación en Caracas y otra en un campamento con Raúl Reyes.

Además, el integrante del Pacto Histórico dio detalles de liberaciones de secuestrados y negociaciones con las Farc, asegurando que Córdoba desarrollaba tareas complejas: "En las operaciones humanitarias, ella fue quien hizo todos y cada uno de los vuelos para traer a esas personas que estaban en poder de la guerrilla", explicó.



En ese entonces, según explicó, el presidente Uribe había decidido afirmar que en Colombia no existía un conflicto armado, por lo que no había posibilidades de avanzar en diálogos de paz con los grupos armados.



"Y la senadora Piedad Córdoba emprendió unas labores tendientes a reactivar esa posibilidad y concretamente hizo contacto con el gobierno de Hugo Chávez con distintas instancias de la comunidad internacional", aseguró Cepeda.

En sus declaraciones, el senador resaltó las acciones de Piedad Córdoba para comunicarse con las Farc. y precisó algunos hechos puntuales:



"Tengo entendido que a finales de 2007 tuvo varias reuniones, al menos una muy publicitada, en la que participaron miembros de la guerrilla de Farc. Hasta donde recuerdo, Iván Márquez y otros miembros de esa organización en Venezuela, con presencia también de Hugo Chávez, si no estoy mal Clara Rojas y tres personas tuvieron libertad a raíz de esas gestiones", relató.



Finalmente, Cepeda habló de la consideración que tenían las Farc con quienes estaban en cautiverio y recalcó que las liberaciones de las personas secuestradas no fue una tarea sencilla.



"Las Farc consideraban que estos secuestrados eran canjeables, lo cual denota que no estaban dispuestas a entregar fácilmente a estas personas. La prueba es que muchas de ellas cumplieron años. Me parece ficticia la idea de que la senadora Córdoba le pedía a Farc alguna liberación y procedieran inmediatamente", concluyó.

