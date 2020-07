Iván Cepeda radica queja disciplinaria contra Álvaro Uribe

El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, anunció a través de un video publicado en redes sociales que radicó una queja disciplinaria contra el expresidente y senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe.

Cepeda aseguró que esto lo hace debido a que "hay copiosa evidencia de la participación de María Claudia Daza, en la campaña electoral de 2018, cuando era parte de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del senador Álvaro Uribe. Por esta razón he instaurado una queja disciplinaria, puesto que considero que esa participación podría haber estado alentada, dirigida por el senador Uribe, lo cual constituye una gravísima falta disciplinaria".



El senador añadió que el expresidente "sabe a la perfección que los integrantes de una Unidad de Trabajo Legislativo, tienen, por supuesto, un impedimento para realizar labores políticas".

Hoy radiqué queja disciplinaria contra @AlvaroUribeVel por intervención en la campaña electoral presidencial de la asistente de su UTL Máría Claudia Daza: pic.twitter.com/99h5FOzHx5 — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) July 16, 2020

María Claudia Daza fue asesora del senador y expresidente Álvaro Uribe desde su Unidad de Trabajo Legislativo, hasta marzo de este año, cuando renunció al cargo.



'Caya Daza' apareció mencionada en el escándalo de las grabaciones de José Guillermo el 'Ñeñe' Hernández, ganadero y señalado narco asesinado el año pasado en Brasil, quien fue interceptado hablando de una supuesta compra de votos en la campaña del hoy presidente Iván Duque.



Tras ello empezaron las investigaciones.



En la diligencia de indagatoria, Daza guardó silencio sobre sus nexos con el ganadero José 'el Ñeñe' Hernández y los supuestos movimientos de dinero "por debajo de la mesa".



En días pasados 'Caya Daza' aseguró que "jamás en mi vida he cometido un acto contrario a la ley, he mantenido siempre un obrar correcto en mi vida familiar, social y pública". Además, se ha pronunciado sobre Uribe: "del expresidente Álvaro Uribe Vélez aprendí el correcto ejercicio de los cargos públicos y el compromiso con la sociedad".



Por su parte, el expresidente la ha invitado a decir toda la verdad ante la justicia.



"La señora María Claudia Daza (Caya) debe decirle a la justicia toda la verdad; Si hay algo malo de mi persona, durante 20 años que me conoció, que lo diga; De lo contrario, si no le di mal ejemplo de palabra ni de hecho, como lo afirmo, que lo diga", se lee en el mensaje".



De lo contrario, si no le di mal ejemplo de palabra ni de hecho, como lo afirmo, que lo diga. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 27, 2020

Nubia Stella Martínez, directora del Centro Democrático, también fue citada por la Fiscalía, debido a las investigaciones que están realizando.

