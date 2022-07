En diálogo con EL TIEMPO, el senador Iván Cepeda, uno de los líderes de los temas de paz dentro del Pacto Histórico, explicó los detalles de la iniciativa para que los grupos armados y las bandas criminales se sometan a la justicia durante el próximo gobierno.



El senador Iván Cepeda. Foto: DIEGO SANTACRUZ / EL TIEMPO

¿En qué va la elaboración del proyecto para el sometimiento de las bandas a la justicia?



Son dos grandes iniciativas en principio. La primera es, como corresponde, la prórroga de la ley de seguridad nacional o de orden público, que tiene un capítulo de paz. Esa norma debe ser prorrogada en los próximos meses y en ella vamos a introducir una serie de principios y disposiciones que les van a dar un piso normativo a los procesos de paz que vamos a desarrollar. Por ejemplo, un gran protagonismo de las regiones del país.

¿Esos procesos de paz de los que usted habla con quiénes se llevarían a cabo?



Ya hemos hablado del concepto de ‘paz total’, en el que caben, en primer lugar, los grupos armados que se proclaman como tales por razones políticas o insurgencia armada. Pero también hay grupos armados organizados que pueden acceder, en un espacio y una dimensión distinta, que es el acogimiento a la justicia, a beneficios que conduzcan a la paz, es decir, a la cesación de la violencia en muchos territorios del país.

¿Por dónde se comenzaría el proceso de sometimiento?



Lo primero es una definición de qué grupos estamos hablando y para eso no necesitamos inventar nada nuevo. Hay unas definiciones en el derecho internacional que señalan con qué clase de organizaciones se hace un proceso de estas características. Estos grupos tienen una serie de elementos en su composición, en la forma en la que actúan, en el impacto que tiene su accionar que permite que el Estado les dé un tratamiento como el que estamos haciendo.

¿Eso qué quiere decir?



Para decirlo claramente: no cualquier banda criminal o cualquier grupo delincuencial podrá acceder a estos beneficios. Aquí se requieren unas condiciones.



Iván Cepeda acompañado por Alirio Uribe (izquierda) y Gregorio Eljach (derecha). Foto: Milton Diaz El Tiempo.

¿Y qué otros elementos se están analizando para este proyecto?



En segundo lugar, hay que analizar cómo se producen los acercamientos y esto tiene también unas disposiciones legales que hay que cumplir rigurosamente. Después de esto, si se logra llegar a un proceso de diálogo, hay que ver qué condiciones debe cumplir el grupo. Si debe entregar rutas, laboratorios, reparar a las víctimas, anunciar su voluntad y avanzar hacia la dejación de las armas y la reincorporación.

Dentro de las propuestas para este proyecto se ha hablado de un tribunal para que conozca estos temas. ¿Cómo es esto?



Sobre eso no hemos tenido avances y consideramos que en esto se debe ser muy cauto por muchas razones. Tenemos muchos tribunales en Colombia: ordinarios, de justicia y paz. Tal vez la vía no sea la creación de uno nuevo. Podría generarse un mecanismo nuevo. Pero sobre esto no queremos crear ninguna clase de discusiones antes de que hayamos avanzado con certeza sobre cuál es el mecanismo.

¿Ya hay un borrador de este proyecto?



Ya hay elaboraciones. Estamos discutiendo paso a paso, pero no queremos presentar algo que no esté lo suficientemente elaborado. Además, queremos que sea realizado por la bancada, no por una o dos personas.

¿Cuándo se conocería este proyecto?



No puedo decir fechas, pero sí puedo decir que va a ser pronto. Habrá que ver cómo han evolucionado los procesos. Hoy estamos ante una situación absolutamente repudiable. Hay un plan criminal en contra de la Fuerza Pública. Tal vez este no sea el momento para presentar una iniciativa de esta naturaleza. Queremos ver que haya avances y una voluntad real. No queremos crear una norma para nadie. La instrucción del presidente Petro es que avancemos en este tema.



Juan Francisco Valbuena - Enviado especial de El Tiempo - Santa Marta