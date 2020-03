No se debería repetir la experiencia de las elecciones de 2018: Cepeda

Así como por el lado del uribismo ya hay nombres sonando para las presidenciales de 2022, por el lado de los sectores alternativos ya hay voces proponiendo la realización de una gran alianza política para hacerse con el poder en ese año.

Una de ellas es la del senador por el Polo Iván Cepeda, quien ha publicado una serie de mensajes en los dejó ver su intención de convocar a varias fuerzas democráticas alrededor de unos propósitos concretos.

En diálogo con EL TIEMPO, el congresista de izquierda explicó las bases de su propuesta y dijo que uno de sus pilares fundamentales es "profundizar" el proceso de paz con las Farc y que se llegue a un acuerdo con el Eln.

¿Qué busca esta gran alianza democrática que usted está proponiendo?

A pesar de que aún es temprano para hablar de cómo será la selección de candidatos al 2022, ya existe un panorama bastante rico en candidaturas y precandidaturas, así que considero pertinente desde ya esbozar y plantear con fuerza la idea de una gran coalición o alianza de fuerzas políticas de lo que considero es una franja democrático que incluye sectores de izquierda, ciudadanía que se han venido movilizando, tanto en las urnas como en las calles, para buscar una convergencia política entorno a un programa.



¿Qué bases tendría ese programa?

Sería un programa que unifique criterios en materia de paz, de democracia, de cambios, de inclusión y equidad social y en materia de defensa del medio ambiente. Creo que es posible concertar un programa de gobierno que una alianza de esta naturaleza pueda llevar a cabo en 2022.



¿Esta alianza sería entre sectores de izquierda, alternativos o cualquier fuerza está invitada a participar?

La idea es invitar a todas las fuerzas políticas que tengan un mínimo de identidad programática en torno a esos grandes temas: a buscar profundizar el proceso de paz, lograr no solamente la implementación del acuerdo de paz, sino también que se haga la paz con el Eln y otros factores de violencia que hay en la sociedad colombiana. Que se busque un programa de reformas democráticas en términos del sistema político y también alrededor de un programa social que acabe con las grandes desigualdades que hay en la sociedad colombiana, tanto en el mundo rural, como urbano. También la protección seria del medio ambiente.

2/6 Siempre he respaldado y defendido a @petrogustavo. Condeno la infame persecución de la que han sido víctimas él y su familia. Me siento identificado con su programa. Lo invito a que dialogue con otros líderes y lideresas para forjar una gran alianza para el cambio político. — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) March 3, 2020

¿Por qué la referencia a Gustavo Petro en sus trinos?

En esos trinos lo que yo expreso es mi simpatía y mi posición política, pero por supuesto que aquí tiene que haber una convergencia plural, así que creo que es necesario dialogar y permitir que todos los sectores que sientan identidad con relación a estos propósitos pudieran buscar una alianza.



Aparte de Gustavo Petro, ¿quiénes más estarían en esa alianza?

La nómina es muy larga. No voy aquí a mencionarla toda. De mi partido, el doctor Jorge Enrique Robledo ha planteado su nombre, pero hay muchos otros. No voy a hacer referencia a cada uno de ellos.



¿Esta idea busca que los sectores alternativos lleguen unidos a 2020?

Sí, creo que ese sería el propósito. Creo que es necesario y creo que no se debería repetir la experiencia que se vivió en el año 2018, cuando precisamente, por distintas razones, no se logró llevar a la práctica esa convergencia. Creo que hay que aprender esa lección y no hay que repetir los errores que se cometieron en ese momento.

5/6 La conquista del Acuerdo Final de Paz es un logro fundamental de ese proceso político. Es la condición indispensable para construir el futuro de nuestra nación. Soy y seré defensor a ultranza de la paz total y de todos aquellos avances que permitan llegar a ella. — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) March 3, 2020

¿Por qué es tan difícil la unión de los sectores alternativos si, usualmente, en el fondo buscan lo mismo?

Hay distintas razones. Hay convicciones que se defienden, a veces sin la flexibilidad de poder buscar convergencia o acuerdo, pero también porque hay factores externos que operan y fuerzas que están interesadas en impedir esa convergencia política.



¿La creación de esta alianza en defensa de la paz no aumentaría la polarización con quienes quieren hacerle modificaciones al acuerdo con las Farc?

No, todo lo contrario. Lo que se está proponiendo es precisamente superar esas diferencias políticas y que en el campo de quienes estamos convencidos de buscar la paz y lograr un acuerdo político en torno a ese propósito y otros que tiene el país se puedan lograr identidades.



¿Va a comenzar a reunirse con líderes políticos para echar a rodar esta propuesta?

Haré todos los esfuerzos que sean necesarios para ese propósito, que creo que compartimos muchos colombianos.



