Desde el jueves pasado se han visto comentarios frente a la creación del ministerio de la Igualdad y la Equidad, que en caso de ser aprobado, sería dirigido por la vicepresidenta Francia Márquez.



El proyecto ha generado debate, por un lado están los miembros del Pacto Histórico, como el senador Iván Cepeda, que defienden la iniciativa y mencionan que su creación responde a la necesidad de "reducir los niveles de desigualdad en el país", en el sentido de mejorar las condiciones de las mujeres y los sectores menos favorecidos, según mencionan.



(Le podría interesar: Reforma política: los puntos buenos y los más controversiales que se discuten).

Por el otro, están los integrantes del Centro Democrático: como María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, que son oposición y mencionan que esto es solo "un acto burocrático" que responde a "las necesidades del Gobierno de nombrar amigos en cargos públicos".



Valencia agregó que "con el ministerio no se va a conseguir igualdad, porque la izquierda confunde las intenciones con la capacidad de ejecución".



Además, Miguel Polo Polo, del Partido Ecologista Colombiano, que recientemente obtuvo la personería, también se opuso a la iniciativa, en el debate mencionó que "de desigualdad nadie se muere, la gente se muere por la pobreza, por lo que este ministerio no sirve: no tiene pies ni cabeza".



Frente a estos cuestionamientos, el senador Iván Cepeda publicó un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que explica que "oponerse a la creación del Ministerio de la Equidad en una de las sociedades más desiguales del planeta, es equivalente a defender la pobreza, la discriminación y la exclusión".



(Le podría interesar: ‘No me designaron para el comité de aplausos del Eln’: José Félix Lafaurie).

Oponerse a la creación del Ministerio de la Equidad en una de las sociedades más desiguales planeta, es equivalente a defender la pobreza, la discriminación y la exclusión. — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) November 28, 2022

La vicepresidenta Francia Márquez también se unió a la discusión y defiende las intenciones detrás de la creación del ministerio.



"Trabajamos para garantizar verdadero acceso a derechos, justicia y oportunidades, que nos permita cerrar definitivamente el capítulo de la guerra en Colombia", escribe Márquez en su cuenta.



(Vea: Roy Barreras dice que artículo de cambio de sexo desde 'los 5 años' se hundirá).

La #IgualdadEs un paso fundamental hacia la #PazTotal.



Trabajamos para garantizar verdadero acceso a derechos, justicia y oportunidades, que nos permita cerrar definitivamente el capítulo de la guerra en Colombia. — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) November 28, 2022

Se espera que este lunes, a partir de las dos de la tarde, se desarrolle el debate en las Comisiones Primeras Conjuntas, debido a que el jueves pasado fue suspendido por falta de quorum.



Además, este proyecto se tramita con mensaje de urgencia, con lo que demuestran la importancia que este tiene para el Gobierno.



POLÍTICA

Más noticias de Política:

-Ministro del Interior anunció que 130 personas han sido capturadas en Putumayo.

-Diálogos de paz: los primeros acuerdos entre el Gobierno y el Eln.-Juan Manuel Galán: 'Nos quieren imponer la condena de la política binaria'.