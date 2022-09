El senador, Iván Cepeda, quien figura actualmente como el presidente de la Comisión del Paz del Senado y también ha sido delegado para participar en los acercamientos exploratorios con el Eln, dio nuevos detalles sobre el proyecto de ley con el que se busca el acogimiento a la justicia de las estructuras criminales de alto impacto.



(Lea: Polémica por un posible ‘cese multilateral del fuego’)

"Este es un proyecto extenso que tiene más de 80 artículos y que fija cuál será el sentido y el procedimiento de esa posible desestructuración de esas grandes organizaciones", anunció Cepeda.

Se otorgan prerrogativas para garantizar los derechos de las víctimas en materia de verdad FACEBOOK

TWITTER

El senador y miembro de la bancada del Pacto Histórico aseguró que con este proceso se modificaría de manera sustancial el régimen punitivo que existe en la justicia colombiana para el tratamiento de las estructuras criminales organizadas.



"(...) Se flexibilizan la propia ley penal en curso hoy en Colombia en algunos de los aspectos de ese acogimiento a la justicia, se otorgan claramente prerrogativas para garantizar los derechos de las víctimas en materia de verdad y reparación junto a la justicia", agregó.



(También: Ministro de Defensa dice que no se ha levantado orden de erradicación forzada)



Cepeda confirmó que a través de esta herramienta legislativa se darán "vías expeditas" para que se pueda dar el desmantelamiento de las estructuras y bandas criminales que operan en diversas regiones del país. Las nuevas revelaciones que hace el parlamentista del 'Pacto' se dan en momentos de polémica, después de que el presidente Gustavo Petro asegurará que en los próximos días se propondrá un cese multilateral del fuego.

Claro que el Ejército va a funcionar, llegando al territorio FACEBOOK

TWITTER

Algunas figuras de la política nacional han dicho que es prematuro hablar de un cese al fuego, pues aún no se ha consolidado el proceso de diálogo y acuerdo con las bandas criminales. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que esta es una intención que tiene el Gobierno Nacional, pero reconoció que es precipitado decir que se dará de manera inmediata.



Mientras que el Presidente sostuvo que esta acción no implicaría que las Fuerzas Militares suspendan sus actividades en el territorio, por el contrario, dijo que "al dejarse de disparar unos con otros, podrá llegar la Fuerzas Militares a zonas del país donde no pueden llegar por los ataques de los grupos armados.



"Claro que el Ejército va a funcionar, llegando al territorio donde hoy no llega porque están las organizaciones narcotraficantes controlando el territorio", puntualizó.

REDACCIÓN POLÍTICA