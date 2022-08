Opiniones divididas se dieron tras el anunció del ministro de Defensa, Iván Velásquez, de suspender cualquier bombardeo que esté dirigido en una zona que tenga presencia de menores de edad y de población civil en general. La decisión dejó ver posiciones que están en contra y otras que lo apoyan, ese fue el caso del senador Iván Cepeda.



El presidente de la Comisión de Paz del Senado se mostró a favor de la determinación del mindefensa, pues considera que en las operaciones contra la ilegalidad se deben evitar afectaciones colaterales y las Fuerzas Militares deberían seguir los lineamientos del Derecho Internacional Humanitario.



Aunque algunos opositores alegan que la suspensión de bombardeos en estas zonas, podría ser usado como pretexto por las bandas criminales y disidentes para operar; sin embargo, Cepeda aseguró que desde la bancada de Gobierno se buscarán soluciones que ayuden a evitar la muerte de personas inocentes y menores que no participan en combates.



En esa perspectiva, subrayó que evitar el reclutamiento de menores no es solo una tarea del Gobierno Nacional, pues "es una realidad que no es nueva" y que ya ha sido catalogado como crimen de guerra, por lo que los niños, niñas y jóvenes han sido convertidos en víctimas del conflicto armado.

Cepeda aseguró que durante el pasado gobierno de Iván Duque pudo registrar que en 30 bombardeos hubo afectaciones contra menores de edad. Según él, 29 perdieron la vida. Foto: Mauricio Dueñas / EFE

"Dudo que con esta medida se estimule lo que es una escalofriante realidad que ya tenemos, la única manera es terminar el conflicto armado", dijo Cepeda en diálogo con el medio radial W Radio.



Igualmente, el senador del Pacto Histórico, quien ha participado en el pasado en procesos de mediación con grupos armados, señaló que en el anterior gobierno del expresidente Iván Duque, se encargó de hacer veeduría de todos los ataques aéreos hechos por las Fuerzas Militares.

Según Cepeda, a través del seguimiento pudo establecer que en 30 bombardeos hubo 29 menores de edad, adolescentes, niñas y niños que murieron y no hacían parte de estructuras criminales. Además, en entrevista con el medio citado resaltó que esas situaciones pudieron ser evitadas porque había informes de inteligencia y de la Defensoría del Pueblo que alertaban sobre las afectaciones.



"Lo que estamos viendo es lo que hemos recibido del gobierno anterior, el cuadro macabro que describen es lo que nos dejó el gobierno anterior", agregó en su conversación con el medio radial.



Finalmente, el legislador indicó que la decisión de Iván Velásquez está en concordancia con el Derecho Internacional Humanitario y que el Gobierno Nacional continuará desarrollando acciones de diálogo y concertación con los diferentes grupos al margen de la ley que se mantienen activos en diferentes regiones del país.

