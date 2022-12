Diciembre inició con la radicación de un nuevo proyecto de ley en el Congreso que pretende reducir el IVA del 19% al 16%.



(Además: Presidente Petro habla del día sin IVA: 'Genera un fuerte daño a la economía')



Lo anterior, según desde el Centro Democrático, para hacerle frente a lo que ellos señalan como "graves consecuencias" que causará la reforma tributaria, la cual ya fue aprobada. Hace falta la sanción presidencial.



(Puede leer: Reforma tributaria: reacciones políticas a su aprobación en el Congreso)

La iniciativa, radicada por miembros del CD y otro partidos políticos, tiene como objetivo mejorar la capacidad adquisitiva de los colombianos y "contribuir a combatir la creciente inflación que afecta desproporcionalmente a las personas de menores recursos".



En el documento también aseguran que disminuir este impuesto ayudará a reducir "las presiones inflacionarias y aumentaría la capacidad adquisitiva de las familias".



(En otras noticias: Petro y otro incumplimiento: dejó plantados a los magistrados)



Los congresistas firmantes proponen que, de aprobarse el proyecto, esta medida tenga efecto desde el primero de enero de 2023.



Explican que el recaudo del impuesto sobre las ventas se destinará de la siguiente forma:



- 0.5 puntos a la financiación del aseguramiento en el marco del Sistema General de Seguridad Social en salud.

- 0.5 puntos a la financiación de la educación. El 40% de este recaudo se destinará a la financiación de la educación superior pública.



(Puede leer: ¿Hubo irregularidades en la llegada de Alexander Vega a la Registraduría?)

Facebook Twitter Linkedin

Miguel Uribe, senador del Centro Democrático Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Sobre este proyecto, el senador Miguel Uribe aseguró que ayudará a "contrarrestar la inflación, el costo de vida, el alza en el costo de los alimentos. Este es el momento para tomar decisiones que alivien el bolsillo de los colombianos, especialmente de los hogares de menores ingresos".



El Congreso ahora tendrá la tarea de discutir este proyecto para decidir si lo aprueban o no. Desde el Pacto Histórico se han mostrado en desacuerdo con esta idea. El senador Gustavo Bolívar, por ejemplo, fue uno de los primeros que criticó la idea. La catalogó de "populismo irresponsable". "Por eso mientras gobernaron llevaron al país a la quiebra", dijo.



(Puede seguir leyendo: Petro y Quintero: ¿de qué hablaron en su reunión?)



"La derecha subió IVA del 16 al 19 %, en un momento de finanzas sanas, no lo necesitábamos. Ahora proponen bajarlo otra vez al 16 % en el momento del mayor déficit fiscal de la historia. Cada punto de IVA recauda $6 billones aproximadamente. Es borrar la tributaria. En Comisión Tercera no pasará", argumentó.



POLÍTICA