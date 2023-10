Congreso rechaza los ataques terroristas de Hamás y pide la paz entre los pueblos

Iván Name Vásquez, presidente del Congreso de la República, a través de un escueto comunicado, se refirió a los ataques del grupo terrorista Hamás a Israel.



De acuerdo con el presidente del Congreso, en este nuevo conflicto, “la respuesta a estos ataques no puede desconocer el Derecho Internacional Humanitario ni desembocar en la ocupación de Gaza”.



“Los ataques de Hamás son un acto deplorable en contra de la población de Israel. La respuesta a estos ataques no puede desconocer el DIH, ni desembocar en la ocupación de Gaza. El mundo entero debe hacer votos por la paz entre los pueblos”, se lee en el comunicado.



“La serenidad debe presidir nuestras actuaciones y posiciones frente a este y todos los conflictos”, concluye el comunicado firmado por presidente del Congreso.



